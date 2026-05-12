Ocho zonas de juegos infantiles de Mérida se señalizan como "espacios sin humo"

Ochos zonas de juegos infantiles de la ciudad de Mérida se han declarado "espacios sin humo" a través de una señalización, que se ha instalado en dos parques de La Calzada, dos de Montealto, y otro en La Heredad, Proserpina, El Prado y Álvarez Lencero.

Así se establece en un convenio de colaboración que este martes han firmado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano, por el que se han puesto en marcha estos espacios.

De esta forma, con la señalización de estos ocho "espacios sin humo" en espacios infantiles de la ciudad, se busca seguir avanzando en la "liberación" del humo del tabaco en distintos lugares públicos, según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Cabe recodar que, según datos de la AECC, el tabaquismo es el causante del 30 por ciento de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos de cáncer, entre los que destacan los de pulmón, laringe, orofaringe, vejiga, páncreas, boca, esófago, hígado y vías biliares y estómago, entre otros.

Además, puede provocar enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, por lo que "liberar espacios sin humos es proteger la salud pública de la ciudadanía y prevenir de futuras enfermedades".

Por esos, con estos nuevos espacios son ya 60 los señalizados en la provincia de Badajoz, distribuidos en una decena de municipios.