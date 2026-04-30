FESTIVAL

SillasFest vuelve a Mérida con un cartel ecléctico que celebra la diversidad musical

Cervatana encabeza el cartel de esta edición que traza un recorrido que conecta la psicodelia, el soul, el rock de raíces y la electrónica de vocación artística

ondacero.es

Mérida |

SillasFest vuelve a Mérida con un cartel ecléctico que celebra la diversidad musical
SillasFest vuelve a Mérida con un cartel ecléctico que celebra la diversidad musical | Ayuntamiento de Mérida

7SillasFest regresa los próximos 15 y 16 de mayo al Parque de Las Siete Sillas de Mérida con una propuesta que reivindica el festival como espacio de descubrimiento, cruce de escenas y celebración de la cultura musical en toda su amplitud. El cartel de esta edición traza un recorrido que conecta la psicodelia, el soul, el rock de raíces y la electrónica de vocación artística.

En lo más alto del “line up” aparece Cervatana. A su lado, Nacho Sarria encarna una nueva sensibilidad dentro del rock en español. Shirley Davis & The Silverbacks son garantía de groove, elegancia y entrega sobre el escenario, mientras que Pelazo reivindican el power-pop como una descarga eléctrica de melodías. Desde una mirada más arraigada, Anna Dukke reformula la tradición americana con carácter y magnetismo, conectando gospel, country y rock and roll.

El viaje continúa con El Saguaro, que invocan el espíritu de los 70, y con The Hot Jivers, expertos en convertir cualquier escenario en una pista de baile retro-futurista. El cartel incluye también a Helen Helen, Rui Díaz & La Banda Imposible.

El festival se completa con la participación de Laoctava, centro de música creativa, y con las sesiones de Javi Retrovisor y Cantarrana Soundsystem.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer