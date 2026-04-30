SillasFest vuelve a Mérida con un cartel ecléctico que celebra la diversidad musical

7SillasFest regresa los próximos 15 y 16 de mayo al Parque de Las Siete Sillas de Mérida con una propuesta que reivindica el festival como espacio de descubrimiento, cruce de escenas y celebración de la cultura musical en toda su amplitud. El cartel de esta edición traza un recorrido que conecta la psicodelia, el soul, el rock de raíces y la electrónica de vocación artística.

En lo más alto del “line up” aparece Cervatana. A su lado, Nacho Sarria encarna una nueva sensibilidad dentro del rock en español. Shirley Davis & The Silverbacks son garantía de groove, elegancia y entrega sobre el escenario, mientras que Pelazo reivindican el power-pop como una descarga eléctrica de melodías. Desde una mirada más arraigada, Anna Dukke reformula la tradición americana con carácter y magnetismo, conectando gospel, country y rock and roll.

El viaje continúa con El Saguaro, que invocan el espíritu de los 70, y con The Hot Jivers, expertos en convertir cualquier escenario en una pista de baile retro-futurista. El cartel incluye también a Helen Helen, Rui Díaz & La Banda Imposible.

El festival se completa con la participación de Laoctava, centro de música creativa, y con las sesiones de Javi Retrovisor y Cantarrana Soundsystem.