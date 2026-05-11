El Programa CRISOL organiza un taller gratuito de pulseras romanas con motivo de la XVI edición de Emerita Lvdica

El Programa CRISOL (Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en situación o riesgo de exclusión social 2023-2026), con motivo de la celebración de la decimosexta edición de Emerita Lvdica, celebrará el próximo 20 de mayo, en el Templo de Diana, un taller de elaboración de pulseras de inspiración romana.

La actividad, de carácter gratuito, será impartida por el centro “Inesperada Cerámica” y permitirá a cada participante diseñar y esmaltar su propia pieza. Los accesorios elaborados podrán llevarse posteriormente a casa de forma gratuita, con el objetivo de que puedan utilizarse durante los días de celebración de Emerita Lvdica.

Esta iniciativa tiene como finalidad seguir visibilizando las acciones y servicios que desarrolla el programa CRISOL, favoreciendo la inclusión cultural y social, así como la convivencia de las personas en situación o riesgo de exclusión social, en un entorno emblemático de la ciudad.

Además, el Programa CRISOL Mérida recuerda que todas las personas que estén interesadas en participar en este taller pueden ponerse en contacto a través de los teléfonos: 924 37 42 65 y 661 445 047, o mediante el correo electrónico: programa.crisol@merida.es.