El paro cae en Mérida en abril con 159 desempleados menos y refuerza la tendencia positiva en Extremadura

El desempleo registrado en Mérida ha experimentado una notable bajada durante el mes de abril, con 159 personas menos inscritas en las listas del paro respecto al mes anterior. Este descenso, equivalente al 3,51%, sitúa el total de desempleados en la capital autonómica en 4.371 personas.

La reducción del paro ha sido especialmente significativa entre los hombres, con 92 desempleados menos, lo que supone una caída del 5,39%. En el caso de las mujeres, el descenso ha sido de 67 personas, un 2,37% menos. En términos interanuales, la evolución también es positiva: hay 284 parados menos que en abril del año pasado, lo que representa una bajada del 6,10% desde los 4.655 desempleados registrados entonces.

Este comportamiento favorable en Mérida se enmarca en una tendencia generalizada en Extremadura. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro ha descendido en la comunidad en 2.342 personas durante abril, lo que supone una caída del 3,59%. De este modo, el número total de desempleados se sitúa en 62.868, con una reducción interanual de 7.801 personas (-11,04%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, Badajoz lidera la bajada mensual con 1.667 parados menos (-3,91%), alcanzando los 40.980 desempleados. En Cáceres, el descenso ha sido de 675 personas (-2,99%), con un total de 21.888 parados. No obstante, el desempleo sigue afectando en mayor medida a las mujeres, con 40.760 desempleadas frente a 22.108 hombres.

El impulso del empleo en abril ha estado liderado por el sector servicios, que concentra la mayor parte de la reducción del paro. Este dinamismo también se refleja en la contratación: durante el mes se firmaron 32.032 contratos en la región, un 9,42% más que en marzo y un 21,75% más que hace un año.

A nivel nacional, la tendencia es similar. El paro ha descendido en 62.668 personas, situándose por debajo de los 2,4 millones de desempleados por primera vez desde 2008, con el sector servicios nuevamente como principal motor de la mejora del mercado laboral.