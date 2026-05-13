TEATRO

La obra 'Octavia, ¡soy yo!' reunirá a más de 900 escolares los días 19 y 20 de mayo en el Teatro Romano de Mérida

La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha destacado la importancia del proyecto didáctico “La escuela adopta un monumento” en el que se enmarca esta obra y que “acerca al alumnado la historia y el patrimonio de una forma lúdica y participativa”

ondacero.es

Mérida |

La obra 'Octavia, ¡soy yo!' reunirá a más de 900 escolares los días 19 y 20 de mayo en el Teatro Romano de Mérida
La obra 'Octavia, ¡soy yo!' reunirá a más de 900 escolares los días 19 y 20 de mayo en el Teatro Romano de Mérida | Europa Press

La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha subrayado este martes la importancia del proyecto didáctico “La escuela adopta un monumento”, impulsado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Mérida, en colaboración con el Ayuntamiento emeritense, que “acerca al alumnado la historia y el patrimonio de una forma lúdica y participativa”.

Así se ha pronunciado la delegada municipal durante la presentación de la obra de teatro escolar “Octavia, ¡soy yo!, que forma parte de este proyecto didáctico y se enmarca a su vez dentro de la programación de la XVI edición de Emerita Lvdica.

Se trata de una cita cultural que congregará los días 19 y 20 de mayo en el Teatro Romano a más de 900 escolares procedentes de 14 centros educativos de la ciudad de Mérida.

Durante su intervención, Fajardo ha agradecido el trabajo y labor de todas las personas que han puesto en marcha esta actividad teatral, que “se trabaja durante muchos meses” del curso escolar y que fomenta la convivencia de todos los centros educativos de la ciudad promoviendo el aprendizaje.

Asimismo, ha valorado el trabajo desarrollado por los centros educativos y las familias que “se involucran durante mucho tiempo” y que convierten esta iniciativa en “una actividad transversal y vertebral del curso escolar con un final de fiesta maravilloso”, gracias a este proyecto educativo.

Además, Fajardo ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento de Mérida por este “maravilloso proyecto lleno de ventajas”, que “ayuda a los niños y niñas a cuidar su patrimonio y a quererlo, a cuidar su historia y a conocerla”.

Por último, la delegada de Educación ha reafirmado la continuidad de esta colaboración institucional a esta iniciativa con el fin de “darle la visibilidad que le hace falta al proyecto y para que siga creciendo”.

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