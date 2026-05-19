'Mucha Música Muchacha' llega el 29 de mayo a Mérida para defender la cultura como sinónimo de bienestar de las mujeres

El Festival 'Mucha Música Muchacha', promovido por el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz, celebrará su segunda edición el próximo 29 de mayo en el Acueducto de los Milagros, con el objetivo de reivindicar la cultura como sinónimo de salud, bienestar y comunidad femenina e igualitaria, a través de la actuación de cuatro grupos.

Bajo el lema este año de 'Mucha Marcha Muchacha', este evento, que comenzará a las 19,00 horas, se enmarca en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y se presenta como una propuesta cultural con identidad propia que conecta directamente con esta celebración, entendiendo la salud desde una mirada integral.

El Festival ha sido presentado este martes por la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, junto a la diputada del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares.

Así, la edil municipal ha subrayado que con este evento se pretende visibilizar el "talento de mujeres artistas que impulsan su presencia en la vida cultural"; además de "generar un espacio inclusivo, participativo y abierto a la ciudadanía", con el fin de que la cultura sea una "herramienta de igualdad y transformación social".

Asimismo, ha señalado que el festival es una apuesta por "una Mérida más igualitaria, participativa y viva culturalmente", al fomentar espacios seguros y comunitarios entre mujeres a través del arte y la música.

Además, Aragoneses ha destacado la aportación y colaboración institucional de la Diputación de Badajoz, que participa mediante una subvención nominativa de 17.000 euros, al considerar que "apostar en cultura, igualdad y bienestar comunitario es invertir en una ciudad mejor".

La diputada del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares, por su parte, ha remarcado que se trata de una iniciativa que "necesita ser apoyada para dar visibilidad a la igualdad, ya que en estos tiempos convulsos todavía queda mucho trabajo por hacer".

Del mismo modo, ha manifestado que "muy pocas veces aparecen mujeres en las cabezas de cartel de diferentes eventos musicales, como este festival, y la verdad es que necesitamos más presencia femenina en todos los ámbitos".

Finalmente, Linares ha expresado que es una "idea extraordinaria que espera que tenga el mismo éxito que la pasada edición", y ha asegurado que la Diputación Provincial de Badajoz seguirá "apoyando este tipo de iniciativas que ponen el foco en las mujeres, un trabajo plenamente alienado con su área".

ARTISTAS DEL FESTIVAL

El Festival 'Mucha Música Muchacha' arrancará con la cantautora y compositora emeritense Selene Cidoncha, quien transforma, desde la guitarra y la voz, "un universo íntimo" en el que la melancolía se hace presente a través de lo cotidiano en "canciones honestas, sin filtros, a veces vulnerables, a veces irónicas, pero siempre directas".

A continuación, el cuarteto musical madrileño de pop, punk y tontipop, Carrera Blanca, destacará por sus "letras costumbristas, feministas, satíricas y llenas de humor" sobre los problemas millennials, como la precariedad o la burocracia.

Posteriormente, será el turno del grupo barcelonés Kete Kalles, que ofrecerá una propuesta artística que destaca por "una fuerte identidad musical y letras de gran carga social", con "un sonido explosivo" que fusiona ritmos de rap, rock, rumba, flamenco, hip hop y música urbana.

Por último, el dúo Depueblo Chico pondrá el broche final al evento con su debut, un "encuentro fortuito entre un productor y un pianista que huyen de géneros definidos", en el que harán una referencia a los ancestros culturales y musicales, combinada con apuestas actuales de electrónica y sonidos orgánicos que "se funden para crear música club sin pretensiones".