Mérida se vuelca con la familia de Hugo Serrano: del torneo solidario a un memorial para saldar su deuda

El movimiento solidario “Quiero, puedo y lo haré”, nacido en redes sociales para apoyar al joven Hugo Serrano Álvarez en su lucha contra la enfermedad, ha dado un giro profundamente emotivo tras su fallecimiento. Lo que comenzó como un torneo de fútbol con fines benéficos se ha transformado ahora en un memorial cargado de significado, en el que familiares, amigos y vecinos de Mérida buscan rendir homenaje a Hugo y, al mismo tiempo, seguir apoyando a sus padres, Montse y Pedro, en un momento especialmente difícil.

Aunque Hugo ya descansa, la situación económica derivada de los tratamientos médicos continúa siendo una carga importante para su familia. Por ello, la iniciativa mantiene su objetivo de recaudar los 36.000 euros aún pendientes, con el propósito de aliviar esa deuda y permitir que sus padres puedan centrarse en el duelo sin la presión económica. La respuesta ciudadana está siendo clave, demostrando una vez más el fuerte espíritu solidario de Mérida, una ciudad que no ha dejado sola a la familia en ningún momento.

Como última acción dentro de esta cadena de apoyo, los organizadores han puesto en marcha una rifa solidaria de una camiseta del Mérida, buscando dar el impulso final a la recaudación. Bajo el lema que ha acompañado todo este movimiento, “Quiero, puedo y lo haré”, amigos y vecinos continúan movilizándose para mantener vivo el recuerdo de Hugo y ofrecer un abrazo colectivo a su familia en forma de ayuda tangible.