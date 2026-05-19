Mérida pone en marcha una campaña de prevención frente a las agresiones sexistas en Emerita Lvdica

El Ayuntamiento de Mérida pondrá en marcha una campaña específica de sensibilización y prevención frente a las agresiones sexistas durante Emerita Lvdica con el objetivo de "promover espacios festivos y de ocio seguros para todas las mujeres", según ha avanzado la delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y de Festejos, Ana Aragoneses.

La iniciativa estará dirigida tanto a la ciudadanía en general como a las personas asistentes al evento y a los establecimientos colaboradores de la ciudad, "reforzando el compromiso institucional con la tolerancia cero frente a las violencias sexuales".

Asimismo, ha subrayado que la campaña pondrá el foco en la protección y el apoyo a las víctimas, así como "en la implicación activa de las personas testigo ante posibles situaciones de violencia sexual o acoso, promoviendo mensajes de responsabilidad colectiva, prevención y actuación segura".

Entre las acciones que se llevarán a cabo durante esta campaña, la delegada de Igualdad ha destacado la distribución de carteles informativos dirigidos a establecimientos de hostelería y ocio de la ciudad, que incluirán "mensajes diferenciados para mujeres y hombres orientados a la prevención de las agresiones sexuales y a la promoción de espacios seguros".

Además, ha señalado que esta campaña también contará con cuñas de radio orientadas a la sensibilización social, el apoyo a las víctimas y la concienciación sobre la importancia de intervenir de forma segura ante posibles situaciones de violencia sexual o acoso, ha informado el consistorio en nota de prensa.

En cuanto a la imagen de la campaña, Aragoneses ha explicado que también será adaptada a formatos digitales para su difusión tanto en la web como en los diferentes canales sociales del ayuntamiento, con el fin de "facilitar el alcance de los mensajes preventivos durante la celebración de Emerita Lvdica".

Por último, la delegada de Igualdad ha señalado que la campaña se completará con la distribución de materiales divulgativos en el Punto Violeta que se instalará en el Templo de Diana los días 20, 22 y 23 de mayo, en horario de 19,00 a 22,00 horas.