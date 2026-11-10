Magnon Green Energy avanza en un proyecto de 300.000 toneladas anuales de combustibles renovables en Mérida

Magnon Green Energy, filial de energías renovables del Grupo Ence, avanza en el desarrollo de su proyecto de combustibles renovables en Mérida con la apertura del periodo de información pública por parte de la Junta de Extremadura.

Este trámite forma parte del procedimiento para obtener la modificación de la Autorización Ambiental Integrada vigente y se enmarca en la apuesta de la compañía por desarrollar un hub de producción de combustibles renovables.

La iniciativa contempla una capacidad de producción de cerca de 300.000 toneladas de combustibles sostenibles al año. Para ello, prevé incorporar instalaciones de captura y licuefacción de CO2 biogénico y de producción de hidrógeno renovable, señala en nota de prensa Magnon Green Energy.

Este desarrollo permitiría impulsar una nueva actividad industrial en el emplazamiento, que continuará con su producción de electricidad renovable a partir de biomasa. El objetivo es convertir el complejo de Mérida en un centro de referencia en la producción de combustibles renovables, aprovechando sus instalaciones y valorizando el CO2 biogénico como materia prima.

El proyecto de Mérida, que contempla la creación de 85 empleos directos durante la operación, se suma a las iniciativas que Magnon está desarrollando en Huelva y Puertollano.

Con estas actuaciones, la compañía busca aprovechar sus emplazamientos industriales y su experiencia en generación de energía renovable con biomasa para impulsar nuevas cadenas de valor vinculadas a la transición energética.