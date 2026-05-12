El Día por la Salud de las Mujeres se celebrará en Mérida con charlas, talleres y un paseo saludable

La delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses, ha presentado este martes la programación diseñada por el Ayuntamiento de Mérida con motivo del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, que se conmemora el próximo 28 de mayo, bajo el lema “Nuestro bienestar importa”.

Tal y como ha señalado Aragoneses, esta efeméride “nos recuerda algo fundamental” y es que “la salud de las mujeres no puede entenderse únicamente desde la perspectiva de la salud, sino también desde la económica, la social y desde la igualdad” porque “hablar de salud es también hablar de derechos, de accesos en condiciones de igualdad y de calidad de vida”.

En este sentido, ha recordado que “desde que esta jornada naciera en el año 1987 para reivindicar la necesidad de incorporar la perspectiva de género a las políticas de salud”, el Ayuntamiento emeritense también contribuye “desde lo local a generar conciencia, información y espacios de participación”, ha apostillado.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Por ello, ha sostenido que “esta programación no es solo un conjunto de actividades, sino una apuesta política clara por situar el bienestar y la salud de las mujeres en el centro de las políticas públicas municipales”.

De esta manera, ha avanzado que la programación para conmemorar el 28 de mayo contempla “diferentes talleres, charlas y actividades de sensibilización y participación” entre las que destacan las “charlas sobre edadismo y género”, donde se abordará “cómo los estereotipos asociados a la edad afectan especialmente a las mujeres mayores generando situaciones de invisibilización, discriminación y pérdida de reconocimiento social”.

Estas sesiones, que serán impartidas por Yolanda Teocano Ruiz, doctora en Educación y profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura, tendrán lugar el 9 de mayo en el Hogar de Mayores de la Zona Sur, el 26 de mayo en el Centro de Mayores del Calvario, el 27 de mayo en el Centro de Mayores Reyes Huertas y el 28 de mayo en el Centro de Mayores Trajano, en horario de 10,00h a 11,30h.

También ha adelantado que se desarrollará una nueva edición de los talleres de “Suelo Pélvico”, uno de los talleres más demandados por parte de las mujeres de la ciudad”, ha aseverado.

A este respecto, la delegada municipal ha subrayado que “todavía hay que seguir trabajando el cuidado del suelo pélvico”, puesto que “influye directamente en la autonomía personal, la salud sexual y la prevención de los diferentes problemas de salud”.

En esta nueva edición, las sesiones estarán dirigidas a “las distintas etapas vitales de las mujeres como son la edad reproductiva, el embarazo el posparto y la menopausia”.

Los talleres de suelo pélvico se celebrarán en el Centro Clara Campoamor y serán impartidos por Sonia Bedate, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, osteópata y sexóloga, los días 26 de mayo, 4, 9 y 17 de junio, en horario de 18,00h a 20,00h.

Las inscripciones podrán realizarse a través del siguiente formulario de inscripción, que estará disponible a partir de mañana miércoles, 13 de mayo: https://forms.gle/yjdM7pdkQyNZWios7

Además, y en el marco de los Espacios de Pensamiento Feminista, el próximo 28 de mayo se celebrará una conferencia centrada en el impacto de la pandemia de la COVID-19 y la vacunación en la salud menstrual de las mujeres.

La actividad contará con la participación de la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri, que presentará su investigación “Estudio del impacto de la pandemia COVID-19 en el ciclo menstrual”, un trabajo que “analiza los efectos y cambios detectados por muchas mujeres durante este periodo”, ha explicado Aragoneses.

Esta conferencia tendrá lugar en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba, en horario de 18.30h a 20.30h, y estará abierta a toda la ciudadanía.

Asimismo, ha adelantado que el 29 de mayo, a las 09:30h, se celebrará “un paseo saludable”, en colaboración con las delegaciones de Mayores y Deportes. La actividad consistirá en un recorrido a pie desde la Plaza de las Méridas del Mundo hasta el Parque de las Siete Sillas, donde posteriormente se desarrollarán actividades deportivas abiertas a toda la ciudadanía.

Con esta iniciativa, ha señalado, “se pretende fomentar hábitos de vida saludables y poner en valor la importancia de la actividad física para el bienestar físico, emocional y social”.

Por último, la delegada de Igualdad ha avanzado que “en los próximos días” se presentará la segunda edición del festival “Mucha Música Muchacha”, que se celebrará el próximo 29 de mayo en el Acueducto de los Milagros.