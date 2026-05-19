La barriada de La Antigua y San Luis de Mérida será escenario el 29 de mayo de un cluedo urbano con cien participantes

Las barriadas emeritenses de La Antigua y San Luis serán escenario el próximo viernes 29 en mayo de un cluedo urbano y familiar, que contará con la participación de diez establecimientos comerciales de la zona y un aforo limitado a cien personas.

Se trata del primer cluedo urbano comercial, que bajo el título 'Cluedo en la barriada de La Antigua y San Luis', está organizado por el centro artístico Perro Verde, y comenzará a las 18,30 horas, con el objetivo de dinamizar el comercio local y convertir las barriadas de Mérida en escenarios de juego.

La actividad ha sido presentada este lunes por la delegada de Juventud, Laura Iglesias, y el promotor del evento, Esteban García, del centro artístico Perro Verde, quienes han señalado que los barrios de Mérida se convertirán en "el escenario de una investigación en la que los comercios locales serán los protagonistas".

Así, la edil municipal ha explicado que cada establecimiento participante ofrecerá pruebas dentro de una historia tematizada que "fomentará la interacción directa con los comerciantes y el conocimiento del tejido comercial local, con la finalidad de atraer a nuevos clientes".

Asimismo, ha subrayado que desde el equipo de gobierno municipal se reafirma el compromiso de "seguir apostando por la economía local y por llenar de actividad las barriadas emeritenses".

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través de la página web del Ayuntamiento de Mérida y del centro artístico Perro Verde, cuyo plazo de inscripción finalizará el próximo lunes, día 25, a las 12,00 horas.

Además, cada persona podrá inscribir a un máximo de tres acompañantes, de modo que cada formulario podrá incluir hasta cuatro participantes. En el mismo se deberán indicar el nombre, los apellidos y la edad de cada uno, con el fin de conocer el perfil del público participante.

La delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha anunciado que habrá nuevas ediciones el próximo 5 de junio en la Zona Sur y Los Bodegones, y el 19 de junio en Nueva Ciudad y El Torillo. Los establecimientos que deseen participar deberán ponerse en contacto con la delegación de Comercio.

Por su parte, el promotor del evento, Esteban García, del centro artístico Perro Verde, ha asegurado que "va a ser una locura" y que ya están en contacto con los negocios locales de la ciudad, destacando que "están ilusionados ante esta actividad tan divertida y novedosa".

Además, ha señalado que el cluedo contará con la participación de seis actores profesionales como Ana Trinidad, Pablo Mejías, Johnny González, Raquel Bravo, Uasi Degua y el propio Esteban García Ballesteros, quienes "darán vida a un inquietante universo lleno de tensión y giros inesperados".

Por último, los negocios locales que serán protagonistas son Copito I y Copito II, Ferretería de la Antigua, Brasa y Leña, Las Naciones del Barato, Carnicería Álvarez de Gómez, Autoservicio El Paraíso, Peluquería JCS Scenna y Mercería Milagros Macías, que participarán en este cluedo urbano con "mucha diversión y ganas de pasarlo bien".

¿QUIÉN MATO A J.J. ALCÁZAR?

Este cluedo urbano comercial contará la historia de J.J. Alcázar, un influyente y temido empresario de Mérida, cuyo cuerpo aparecerá sin vida en sospechosas circunstancias, destapando una red de ambición, traiciones, viejas rivalidades y secretos ocultos que nadie se atrevía a contar.

Así, los asistentes se convertirán en "auténticos investigadores" que tendrán que recorrer los comercios y calles de la barriada de La Antigua y San Luis siguiendo pistas ocultas, resolviendo enigmas e interrogando a los sospechosos, mientras que los establecimientos locales participarán de "forma activa y serán parte integral de la trama".

El promotor del evento, Esteban García, ha remarcado que será una "experiencia inmersiva en la que nada es lo que parece y solo los investigadores más astutos lograrán descubrir la verdad antes de que el misterio quede enterrado para siempre".