Mérida recibe unas láminas artísticas protagonizadas por figuras de Playmobil con motivo de Emerita Lvdica

El delegado de Turismo, Felipe González, ha recibido esta mañana el regalo que el emeritense César Calvo ha querido realizar al Ayuntamiento de Mérida con motivo de la celebración de Emerita Lvdica.

Se trata de varias láminas artísticas protagonizadas por figuras de Playmobil ambientadas en la antigua Augusta Emerita y en algunos de los principales escenarios patrimoniales de la ciudad, recreando escenas vinculadas al pasado romano de Mérida y al ambiente festivo y cultural que cada año llena las calles durante la celebración de Emerita Lvdica.

Felipe González ha agradecido “el cariño y la implicación que muchos emeritenses muestran con Emerita Lvdica, aportando iniciativas originales y creativas que contribuyen a engrandecer una fiesta que ya es una referencia nacional en la recreación histórica”.

Asimismo, ha destacado “el talento y la dedicación de César Calvo, que ha sabido unir creatividad, patrimonio y divulgación histórica a través de unas imágenes muy especiales y atractivas”.

Por su parte, César Calvo ha explicado que estas láminas nacen “desde el cariño a Mérida y a Emerita Lvdica”, destacando que el objetivo es “seguir promocionando la ciudad y su patrimonio de una forma diferente y cercana para todos los públicos”.

Las láminas pasarán a formar parte del material promocional y divulgativo vinculado a la fiesta romana, que este año volverá a convertir a Mérida en el epicentro nacional de la recreación histórica y cultural.