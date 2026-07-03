Mérida cierra el mes de junio con una subida del turismo del 5,15% en comparación con el mismo mes en 2025

Mérida ha registrado un notable crecimiento en su actividad turística durante el mes de junio, periodo en el que las Oficinas de Turismo municipales atendieron a un total de 13.782 visitantes. Esta cifra supone un incremento del 5,15 % respecto al mismo mes del año anterior, consolidando la tendencia del sector en la capital autonómica.

Del total de personas atendidas, 9.830 son de origen nacional (71,33 %) y 3.952 son de origen internacional (28,67 %). Así los visitantes nacionales han aumentado un 9,34 % (840 visitantes más que en 2025).

“Estos datos reflejan el importante impacto que tuvieron los 11 conciertos celebrados durante este mes en el marco del Stone & Music, cuya incidencia fue especialmente significativa en estos resultados” señala el delegado municipal de turismo, Felipe González.

Los grandes eventos contribuyen de forma directa a la “dinamización turística de la ciudad y a la elevada ocupación de los establecimientos turísticos” añade.

Los turistas procedentes de Madrid lideran estos datos con un 22,26 %, seguidos por Andalucía (15,49 %) y la Comunidad Valenciana (9,34 %). Portugal se mantiene como el principal país de los visitantes extranjeros que llegan a la ciudad, con un 29,73 %, seguido de EE.UU. (11,99 %) y el Reino Unido (6,45 %).

En cuanto a las solicitudes de los usuarios en las oficinas municipales de turismo, el 85,16 % de los visitantes requirió información local, mientras que un 7,65 % se interesó por la agenda cultural de la ciudad.

De otro lado, el área de autocaravanas del recinto ferial recibió a 169 usuarios (29 % de ocupación), mientras que el albergue de peregrinos registró a 91 visitantes, de los cuales la mayoría (54) fueron de origen internacional.