SALARIO

Mérida aprueba una subida salarial del 1,5% para sus empleados públicos que se incluirá en la nómina de este mes de mayo

Se trata de una medida que se acoge al Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público

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Mérida aprueba una subida salarial del 1,5% para sus empleados públicos que se incluirá en la nómina de este mes de mayo
Mérida aprueba una subida salarial del 1,5% para sus empleados públicos que se incluirá en la nómina de este mes de mayo | Ayunt.Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una subida del 1,5% en las retribuciones de las empleadas y empleados públicos municipales, con una partida que asciende a 333.134,05 euros y que se recoge en los Presupuestos del Ayuntamiento.

Para el abono a los empleados y a las empleadas del Organismo Autónomo de la Enci-na, el crédito habilitado alcanza una cuantía de 16.632,39 euros.

Se trata de una medida que forma parte del Acuerdo Marco, recogido en el Real Decre-to-ley 14/2025, de 2 de diciembre, de mejora de las condiciones laborales y salariales, firmado por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales con el fin de esta-blecer un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones públicas que se extenderá hasta el año 2028.

En este sentido, el delegado de Recursos Humanos ha explicado que este incremento salarial ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado jueves, 14 de mayo, “con carácter definitivo y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026”.

Además, esta subida del 1,5% ha sido consensuada con las centrales sindicales UGT, CC.OO. y CSIF representadas en el Ayuntamiento de Mérida.

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Cabe destacar que esta “excelente mejora salarial” no solo actualiza los salarios de la función pública de acuerdo con la situación económica, sino también preserva el poder adquisitivo de las y los trabajadores públicos del Ayuntamiento.

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