La Media Maratón de Mérida provocará cortes de tráfico y mantendrá cerrado el Paseo de Roma el sábado y el domingo

La celebración de la Media Maratón y las pruebas de la Milla y 5K Campeonato de España y Popular provocará el cierre al tráfico del Paseo de Roma este sábado y el domingo, así como de las calles afectadas por los recorridos durante el desarrollo de las pruebas.

En concreto, el recorrido de la Media Maratón se cortará al tráfico el sábado, 11 de abril, desde las 18,55 horas hasta las 21,45 horas, hasta las 16,00 horas, "aunque se irán abriendo las vías una vez pase la cola de carrera en ciertas zonas".

Para regular el tráfico, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo formado por 66 efectivos, junto a 10 miembros de Protección Civil y 20 voluntarios. Asimismo, el domingo contará con 15 efectivos, 8 miembros de Protección Civil y 20 voluntarios, según ha indicado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Del mismo modo, se encargarán de la reserva de estacionamientos en el Paseo de Roma, que se podrá realizar a partir de este viernes, así como en algunos tramos de las calles Trajano, Morerías, Santa Lucía, Teniente Flomesta y la Avenida de la Libertad. Durante este periodo, la parada de autobuses urbanos de La Loba se trasladará a la rotonda de Prima Porta.

RECORRIDO MEDIA MARATÓN

La Media Maratón, que se celebra el sábado, día 11, comenzará a las 19,00 horas desde el Paseo de Roma y avanzará por la glorieta de Prima Porta, la Avenida José Fernández López y la Avenida Emérita Augusta, hasta llegar a la glorieta del Ferial, donde se efectuará el primer giro de la ruta.

Desde allí, los corredores retornarán por la Avenida Emérita Augusta y la Avenida José Fernández López hasta el Puente Lusitania, dando la vuelta para continuar hacia el Paseo de Roma y el Puente Romano.

El recorrido sigue por el Paseo de los Rosales, la Avenida José Saramago Sousa y la Avenida Reina Sofía, alcanzando la Glorieta María Auxiliadora, donde se realizará un giro para retomar la Avenida Reina Sofía en sentido contrario, rumbo al Hipódromo.

Posteriormente, la prueba continuará por la Avenida Juan Carlos I, Avenida de Extremadura, Travesía de Almendralejo y Plaza de la Constitución, atravesando las calles de Alvarado, Trajano, Félix Valverde Lillo y Delgado Valencia, hasta llegar a la Puerta de la Villa.

Los corredores bajarán por la Rambla Mártir Santa Eulalia y continuarán por Santa Lucía, López Puigcervert, Teniente Flomesta y Cabo Verde, siguiendo la parte baja de la Avenida de Extremadura hasta conectar con la Avenida Felipe Corchero y el Camino Viejo de Mirandilla, entrando en el Parque Valle del Albarregas y saliendo por la Vía de la Plata.

La ruta prosigue por la glorieta y avenida de la Vía de la Plata, la Ronda de los Eméritos y nuevamente la Avenida Emérita Augusta, retornando por la Avenida José Fernández López y el Puente Lusitania.

Asimismo, recorrerán la Avenida Libertad, Puente Romano, la calle Cava, Plaza del Rastro, Graciano, Plaza Santo Domingo, Atarazanas y Anas, hasta llegar a la Avenida Lusitania. Continuará por Octavio Augusto, avenida del Arzobispo Antonio Montero y Paseo José Álvarez Sáez de Buruaga, incluyendo un paso especial por la Escena interior del Teatro Romano.

El recorrido prosigue por José Ramón Mélida, Sagasta, Romero Leal, Plaza del Rastro, Plaza de España, Plaza Santa María, San Salvador, Morerías y Almendralejo, que finalizará en el Paseo de Roma, lugar de la meta.

RECORRIDO 5K

Por su parte, el domingo, la prueba del 5K comenzará a las 10,00 horas desde el Paseo de Roma hacia el Puente Romano, lo que provocará el corte del tráfico 30 minutos antes. Los participantes, que darán dos vueltas, recorrerán el Paseo de los Rosales, Avda. de la Libertad, Rotonda de Capitalidad, Puente Lusitania, y finalmente el Paseo de Roma, lugar de la meta.

A su vez, la Milla en Ruta cuenta con un recorrido al que los participantes darán dos vueltas, que comenzará a las 12,00 horas y consta de un recorrido de 1.609 metros entre la rotonda de Prima Porta y de la Loba, en el Paseo de Roma.