Jaime Lafita recorre España en bicicleta para exigir la aplicación equitativa de la Ley ELA

El deportista Jaime Lafita continúa su recorrido en bicicleta por España con una reivindicación clara: que la Ley ELA se aplique de forma homogénea en todo el territorio nacional. La iniciativa, impulsada junto a la asociación DalecandELA, se enmarca en un reto solidario de 930 kilómetros entre Bilbao y Sevilla con el que busca dar visibilidad a la enfermedad y reclamar la puesta en marcha efectiva de las medidas recogidas en la normativa aprobada en 2024.

Este miércoles 10 de junio, Lafita ha hecho parada en Mérida, donde ha compartido su testimonio y el sentido de este desafío, centrado en trasladar a la sociedad la realidad de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y en exigir que todas las comunidades autónomas desarrollen las ayudas contempladas en la ley sin desigualdades territoriales.

En el encuentro ha participado la presidenta de ELA Extremadura, Lola Dorado, quien ha subrayado que la comunidad se encuentra entre las que ya están aplicando las medidas previstas en la norma. Además, ha defendido el modelo extremeño como un referente para el conjunto del país, en un contexto en el que la implementación aún no es homogénea en todas las regiones.

También ha intervenido Juan Luis Aguirrezabal, amigo personal de Lafita y participante en la expedición, encargado de detallar el recorrido de esta ruta solidaria que atraviesa cinco comunidades autónomas y que tiene como eje principal la reivindicación de una aplicación real y efectiva de la Ley ELA en todo el país.

La expedición continuará su camino hacia Andalucía con destino final en Sevilla, donde concluirá el próximo viernes 12 de junio en un acto previsto en el CaixaForum Sevilla a partir de las 20:00 horas. Una meta deportiva que va mucho más allá del esfuerzo físico: busca acelerar la llegada de recursos, apoyo y protección para las personas que conviven con la ELA en toda España.