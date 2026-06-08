ACTIVIDADES

El programa Espacios Educativos Saludables oferta 50 plazas en su campamento de verano para menores con familias en situación de vulnerabilidad

Como novedad, en esta edición podrán incorporarse también niños y niñas de 4 y 13 años, siempre que participen junto a algún hermano o hermana inscrito en el programa

ondacero.es

Mérida |

Campamentos de verano del programa Espacios Educativos Saludables de Mérida
Campamentos de verano del programa Espacios Educativos Saludables de Mérida | Ayto. Mérida

El Ayuntamiento de Mérida se suma, por duodécimo año consecutivo, al programa Espacios Educativos Saludables de la Junta de Extremadura y abre desde hoy, y hasta el próximo 19 de junio, el plazo de inscripción para participar en esta iniciativa, que ofertará 50 plazas destinadas a menores de entre 5 y 12 años de la ciudad.

Como novedad, en esta edición podrán incorporarse también niños y niñas de 4 y 13 años, siempre que participen junto a algún hermano o hermana inscrito en el programa.

Las actividades se desarrollarán del 1 de julio al 28 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en el CEIP Ciudad de Mérida. Para su ejecución se contará con profesionales titulados/as en Magisterio, además de personal voluntario.

Cabe destacar que los Espacios Educativos Saludables son campamentos de verano dirigidos a menores cuyas familias atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, laboral o económica. El programa está promovido por la Junta de Extremadura, gestionado por Cruz Roja Española y cuenta con la colaboración y coordinación del Ayuntamiento de Mérida.

Durante el periodo vacacional, los participantes dispondrán de un espacio seguro y educativo en el que desarrollar actividades diseñadas para favorecer su crecimiento personal, su autonomía y su inclusión social.

Según ha destacado la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, el programa ofrece actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre, además de acciones de refuerzo educativo, a través de una metodología "lúdica, amena y participativa".

Asimismo, ha señalado que se llevarán a cabo acciones orientadas a fomentar hábitos de vida saludables, el desarrollo de habilidades personales, la educación emocional y la transmisión de valores.

Además, los menores podrán disfrutar de excursiones y salidas culturales a lo largo del verano. Como complemento a estas actuaciones, cada participante recibirá mensualmente una tarjeta para la adquisición de alimentos, así como un kit de higiene personal y un kit educativo.

Las familias interesadas en optar a alguna de las 50 plazas disponibles deberán ponerse en contacto con la Delegación de Servicios Sociales, bien a través del teléfono 924 38 74 07 o de forma presencial en sus oficinas. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de junio.

La Delegación de Servicios Sociales será la encargada de tramitar las solicitudes y remitirlas, junto con los informes correspondientes, a Cruz Roja Española, entidad responsable de la adjudicación final de las plazas.

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