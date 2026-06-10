Cancelado el concierto de Pablo López en el STONE & MUSIC Festival

El STONE&MUSIC Festival lamenta comunicar la cancelación del concierto de Pablo López previsto para el próximo 13 de junio en el Teatro Romano de Mérida.

De acuerdo con la normativa establecida por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para la celebración de espectáculos en el Teatro Romano, (según el artículo 3.3 de la “normativa reguladora de celebración de conciertos en el Teatro Romano de Mérida”) los artistas que forman parte de la programación del festival deben mantener la exclusividad de actuación en Extremadura durante el año de celebración del concierto.

Tras conocerse el anuncio de una actuación de Pablo López en la ciudad de Cáceres el próximo 18 de septiembre, la organización del festival informó a la oficina del artista de la incompatibilidad que dicha actuación suponía con las condiciones establecidas para su concierto en Mérida. No obstante, al no haberse alcanzado una solución que permitiera mantener la citada exclusividad, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha revocado la autorización para la celebración del concierto previsto en el Teatro Romano.

Desde la organización lamentamos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar a los espectadores que habían adquirido sus entradas para el concierto.

Devolución de entradas

El importe de las entradas adquiridas de forma online será reintegrado automáticamente a partir de mañana, 11 de junio, mediante el mismo método de pago utilizado en la compra.

Las personas que adquirieron sus entradas de forma presencial podrán solicitar la devolución de su importe a partir de esa misma fecha en la taquilla ubicada en la Plaza de España de Mérida (esta semana estará abierta el jueves de 10.00 h. a 14.00 h. y de 17.30 h a 21.00 h y el viernes y el sábado de 10.00 h. a 14.00 h.).