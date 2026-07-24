El Festival de Teatro ofrece este fin de semana Bacanal además de Un tal César y A paz en el María Luisa

De cara al fin de semana se plantan múltiples opciones culturales por la capital extremeña.

72 Festival de Teatro Clásico

Del 3 de julio al 30 de agosto de 2026 tendrá lugar la 72 Festival Internacional de Teatro Clásico con una extensa programación que incluye más de 150 representaciones teatrales, tanto en el Teatro Romano de Mérida como en el Teatro María Luisa y en otros espacios de la ciudad incluidos en la programación de Agusto en Mérida y en las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina; junto con 8 proyecciones de cine; más de 20 talleres y cursos; 6 exposiciones y 3 pasacalles, con más de una decena de conferencias y actividades diversas.

Concretamente, en esta 72 edición, el Teatro Romano albergará 9 producciones, todos estrenos absolutos, entre los que se incluyen 6 espectáculos de teatro de texto, uno de ballet, un musical, uno de danza y otro que aúna teatro y danza.

Esta semana la danza será la protagonista de la mano de Bacanal, con Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio al frente de la dirección y dramaturgia. Del 22 al 26 de julio, Carlos Hipólito, Juana Acosta, Toni Acosta o el propio Muraday, representarán este espectáculo que trasciende los límites del teatro convencional para convertirse en una experiencia ritual colectiva.

Agusto en Mérida

Agusto en Mérida es un proyecto de TAPTC? Teatro para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, realizado con el alumnado de la Escuela de Teatro TAPTC?. Se imparten varios talleres-montaje especializados en teatro clásico grecolatino y las representaciones finales se realizan en espacios monumentales de la ciudad.

En esta edición, ha sido invitada la escuela de teatro SKENE, de Badajoz. Como invitada del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, participa la compañía de teatro aficionado Párodos Teatro, de Talarrubias. Cuenta con la participación del Campo Internacional de Voluntariado «Festival de Mérida» IJEX-INJUVE.

Del 27 al 30 de julio de 2026. 21:30h. Plaza de Pontezuelas

Las Gemelas de Belén Hernández, a partir de Plauto

Dirección:Belén Hernández.

Coreografa: Sara Wens.

Ayudante : Miguel Llanos.

72 Festival de Teatro Clásico: «Un tal César»

Desenterrando risas, construyendo humor Un Tal César de Marcel Tomàs despliega su genialidad cómica sobre el escenario. Dos personajes carismáticos —un arqueólogo y un operario con planes de construir un complejo turístico sobre unas ruinas romanas— provocan un conflicto hilarante, un viaje a la antigua Roma, donde revivirán figuras como Julio César, Cleopatra, Astérix o filósofos como Sócrates y Cicerón. Con humor inteligente, el espectáculo conecta pasado y presente (arquitectura, tradiciones, filosofía, historia, cultura)

Reparto: Marcel Tomàs, Toni Escribano

Creación y dirección: Marcel Tomàs y Susana Lloret

72 Festival de Teatro Clásico: «A Paz (La Paz)»

Cansado de una guerra que se prolonga sin sentido, el viejo Trigeo decide subir al Olimpo, montado en un escarabajo gigante, para rescatar a la diosa Paz y devolver a la humanidad la posibilidad de vivir sin miedo. Escrita hace más de dos mil años por Aristófanes, La Paz atraviesa el tiempo como una comedia política que denuncia el absurdo del conflicto y celebra el valor de quienes se atreven a imaginar otro futuro.

Reparto: Bruno Alves, Catarina Carmo, Frédéric da Cruz Pires, Diana Cunha, Rui Raposo

Dramaturgia: Aristófanes.

Dirección: José Carlos García.

Espectáculo en portugués.

Cuentacuentos ‘Héroes y Heroínas’

Una nueva colección de cuentos para toda la familia.

Esta edición vuelve a presentar personajes entrañables de la mitología grecolatina en situaciones y experiencias contemporáneas que promueven valores fundamentales como la inclusión, la sostenibilidad, la empatía, la responsabilidad y, destacando especialmente, la importancia del diálogo, la escucha y el entendimiento mutuo como herramientas clave para la convivencia.

La mitología clásica, sigue ofreciéndonos situaciones capaces de dialogar con nuestro presente y de acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de una mirada crítica, sensible y comprometida con el mundo que les rodea. Ya que cada uno de los relatos promueve valores positivos fácilmente aplicables a la vida cotidiana de los niños y niñas favoreciendo el desarrollo de relaciones respetuosas y saludables.

Con esta premisa nace esta nueva edición de Héroes y Heroínas, un proyecto que regresa al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida -con la coproducción de las 4 Esquinas producciones y la colaboración de El Perro Verde,- con tres cuentos concebidos para acercar el legado clásico desde el juego, la emoción y la reflexión.

CUENTOS

Irene y el puente de las palabras

Irene, una joven curiosa, se da cuenta de que habitantes de diferentes aldeas están en conflicto, incapaces de hablar entre sí debido a rumores y malentendidos. Con la ayuda de Nereida, una sirena sabia que vive en el océano, se embarca en una misión para restaurar la paz entre los pueblos. Juntos, fomentan el diálogo y el respeto mutuo enseñando a todos la importancia de escuchar y ser escuchado; y demostrando que la verdadera armonía se construye a través de la comunicación y el entendimiento.

Aris y la obediencia ciega

En la antigua Atenas, Aris, un joven idealista, busca su camino en un mundo lleno de voces discordantes. Fascinado por un influyente orador que promete éxito y felicidad, pronto se siente perdido entre las superficialidades de sus enseñanzas. Preocupada, su amiga Ariadna, una sabia mujer de noble linaje, le recuerda la importancia de cuestionar y discernir entre la verdad y la ilusión. Así Aris aprende que la verdadera influencia proviene de quienes nos inspiran a ser nuestra mejor versión.

Filos, la tejedora

Una anciana, cansada de esperar a la orilla del mar el regreso de su marido e hijo de la guerra, decide embarcarse con su gata Marina en una aventura en la que, de paso, ayudará a la reina Penélope a encontrar al rey Ulises. Una historia de superación en la que la protagonista vivirá una serie de acontecimientos que harán ver a niños y niñas que las apariencias engañan, que el destino lo escribimos entre todos y que no hay que rendirse ante las adversidades, sino enfrentarse a ellas por encima del género o de la edad.

Exposición «Musica et Choreae (Música y Danza en la Antigüedad)»

¿Cómo fueron los sonidos musicales de la Antigüedad? La Arqueología traza la banda sonora del papel de la música y la danza en el mundo antiguo en la exposición ‘Musica et Choreae’ que se podrá visitar en el Museo Romano de julio de 2026 hasta mayo de 2027.

‘Musica et Choreae (Música y Danza en la Antigüedad)’ eran las palabras que definían estas creaciones humanas en lenguas latina y griega, de las que derivan nuestros términos actuales como música y coreografía. Uno de los espacios más vinculados a la música era el teatro, pues los ludi scaenici -juegos de escena- estaban acompañados de estas dos manifestaciones tan importantes para su desarrollo.

En el MNAR durante todo el verano.

Concierto de Claudia Abela

La joven cantante y compositora emeritense Claudia Abela, una de las voces jóvenes con mayor proyección del panorama musical extremeño, ofrecerá un concierto en la terraza del Centro Cultural Alcazaba, este próximo viernes 24 de julio, desde las 21.30 horas. Una propuesta cercana y emotiva, con un repertorio lleno de sensibilidad y calidad artística.

Ciclo de cine ‘Cinema Aestas 2026’

El Pórtico del Foro volverá a acoger este año una nueva edición del ciclo de cine ‘Cinema Aestas’ como parte de la programación complementaria del Festival de Teatro Clásico de Mérida que cuenta con la organización del Cine Club Forum. Todos los lunes de julio y agosto, a partir de las 22:30 horas. Entrada: 3€

XX Ciclo de Cine al Aire Libre

La XX edición del Ciclo de Cine al Aire Libre vuelve al Parque de las Siete Sillas en la noche de los viernes de los meses de julio y agosto de 2026, a partir de las 22:30 horas. La oferta de este verano incluye un total de siete proyecciones de títulos dirigidos para todos los públicos, manteniendo el objetivo de promover el ocio familiar y pensando, sobre todo, en la población menor de edad.

El 24 de julio se proyectará “Padre no hay más que uno 4” y el 31 de julio “Wonka”. Durante el mes de agosto, el ciclo continuará el 7 de agosto con “Los tipos malos 2”, el 14 de agosto con “Elio” y finalizará el 21 de agosto con “Lilo y Stitch”.

Exposición “La rebelión de la alegría” de Lidia Santa Bárbara

Del 18 de junio al 29 de julio en la Fundación CB.

En esta muestra, Lidia Santa Bárbara comparte sus últimas series y trabajos conectados con la madera, la naturaleza y también con una filosofía del hacer y aprender continuos. Sus múltiples inquietudes y referencias se mezclan en obras que quieren transmitir, en definitiva, el gozo del proceso creativo.

Las musas disfrutonas son una colección de figuras femeninas que celebran la libertad; Fluor Eccentric nature se trata de una serie de retratos de naturaleza; y Lepidoteca muestra la belleza exuberante de las mariposas. Además, numerosos bocetos y obra relacionada acompañan esta historia de rebelión de la alegría.

De lunes a viernes de 17:30 a 21:00 horas. Sábados de 10:30 a 14:00 horas.