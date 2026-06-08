La previsión de altas temperaturas provoca cambios en el recorrido de la procesión del Corpus este domingo en Mérida

La Delegación de Semana Santa de Mérida ha anunciado que el próximo domingo se celebrará la tradicional Procesión del Corpus. Debido a la previsión de altas temperaturas, se prevén varios cambios relativos al recorrido y la bendición final.

La Misa del Corpus dará comienzo a las 10 de la mañana en la Concatedral de Santa María. A las 11 saldrá la procesión por Plaza de España, Calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Berzocana, Romero Leal, Plaza del Rastro y Plaza de España (zona de Pestorejo) y Plaza de Santa María donde se procederá a la bendición final para entrar en Santa María por la Puerta del Perdón (normalmente la bendición se realizaba en la fachada de Santa María en la Plaza de España).

Los niños y niñas de Primera Comunión, como viene siendo habitual, celebrarán la misa en la Iglesia del Carmen a las 10 y al finalizar partirán en procesión para incorporarse a la procesión del Corpus en la Plaza de España.