La Escuela de Cooperación Senior MANDELA pone en valor el papel de las personas mayores como agentes de cambio social

La delegada de Cooperación, Laura Iglesias, ha presentado esta mañana junto a la Escuela de Cooperación Senior MANDELA 2026, una iniciativa promovida por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres.

Durante la presentación, Laura Iglesias ha destacado que Mérida “es una ciudad con presente y con una clara vocación de futuro”, subrayando que ese futuro se construye desde valores como “la convivencia, la solidaridad y la implicación activa ante los grandes retos globales”.

En este sentido, ha señalado que desafíos como la desigualdad, el cambio climático, la defensa de los derechos humanos o el contexto internacional marcado por el incremento de conflictos bélicos “nos interpelan también a nivel local”, por lo que es fundamental promover iniciativas que conecten la realidad emeritense con otros contextos del mundo.

La delegada de Cooperación ha puesto en valor la importancia de la cooperación descentralizada y la colaboración entre territorios como herramientas clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible, destacando que “la solidaridad no tiene fronteras y requiere tanto del compromiso institucional como de la implicación activa de la ciudadanía”.

Asimismo, ha incidido en el modelo de ciudad inclusiva que impulsa el Ayuntamiento de Mérida, basada en el reconocimiento de la diversidad como una fortaleza. “Apostar por la inclusión es apostar por la igualdad de oportunidades y por una sociedad más cohesionada”, ha afirmado.

En este marco, ha señalado que la Escuela de Cooperación Senior MANDELA 2026 se presenta como un espacio de aprendizaje, sensibilización y participación que fomenta la ciudadanía global y el envejecimiento activo. Un programa que pone en valor el papel de las personas mayores como agentes de cambio, capaces de contribuir a la transformación social y de tender puentes entre lo local y lo global.

Iglesias también ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento a este tipo de iniciativas, que contribuyen a consolidar a Mérida como una ciudad abierta al mundo, comprometida con los derechos humanos, la diversidad y los valores democráticos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, ha subrayado que Mérida apuesta por la cooperación internacional como una herramienta fundamental para construir “un mundo más justo, solidario y en paz”. “El compromiso que presentamos hoy refleja la colaboración entre las distintas instituciones frente a quienes no creen en la cooperación internacional”, ha concluido.

En la presentación también han participado la diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cáceres, Antonia Molina, el diputado delegado del Área funcional de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación Provincial de Badajoz, Raúl Jareño Crespo, el presidente de AUPEX, Miguel Sansón Serván, y el director del Área de Cooperación de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, Juan Carrillo.

La diputada cacereña Antonia Molina ha subrayado que la Escuela de Cooperación Senior Mandela 2026 surge de la convicción de que “la experiencia y el compromiso no tienen edad”. En Extremadura, ha incidido, “nuestras personas mayores no solo representan la memoria del pasado, sino que son motor del presente y del futuro”. Un contexto en el que “más del 21 % de la población tiene más de 65 años y lejos de considerarlo un reto demográfico, se concibe como una gran oportunidad social”.

Por ello, ha puesto en valor este programa, que ofrece un itinerario formativo innovador y transformador, respaldado tanto por la cooperación descentralizada como por las alianzas institucionales, y especialmente por la implicación activa de las personas, con el objetivo de “empoderar a la ciudadanía senior para que continúe siendo protagonista del cambio social”.

Por su parte, el diputado Raúl Jareño ha señalado que la Diputación de Badajoz se suma a esta iniciativa como muestra de su compromiso con el envejecimiento activo, brindando a las personas mayores la oportunidad de aportar su conocimiento, experiencia y compromiso social.

Respecto a esto último, ha subrayado la importancia de esta propuesta que “conecta lo local con lo global, manteniendo la mirada en los desafíos actuales del mundo”, al tiempo que busca que este aprendizaje tenga “un impacto directo en la comunidad, generando espacios de participación, sensibilización y reflexión”.

PROGRAMA

Por último, el presidente de AUPEX Miguel Sansón ha destacado que la Escuela de Cooperación Senior Mandela 2026 es “una iniciativa de gran valor”, que ofrece “una experiencia transformadora para mirar el mundo de otra manera y comprender que la cooperación internacional no es algo lejano, sino una responsabilidad compartida por todas las personas”.

El programa, que se desarrollará entre el 20 de marzo y el 5 de junio, está dirigido a 20 personas mayores de 56 años y ofrece 40 horas de formación presencial en Extremadura, con la participación de expertos y expertas en cooperación internacional. Las sesiones formativas se llevarán a cabo los viernes por la mañana en el edificio que alberga las Delegaciones de Urbanismo y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Mérida.

Durante este tiempo, se abordarán asuntos de gran transcendencia en el contexto global actual, como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, los derechos humanos, la acción humanitaria o el papel del feminismo en la cooperación.

Además, la Escuela incluye “una experiencia en terreno” en el Chocó Andino, Ecuador, donde 10 participantes podrán conocer de cerca proyectos de cooperación impulsados desde Extremadura.

Posteriormente, se llevará a cabo una fase de retorno, en la que las personas participantes compartirán la experiencia del aprendizaje mediante actividades de sensibilización en Extremadura, apoyándose en la red de universidades populares de la región.

Además, ha remarcado que este programa tiene “un significado especial”, ya que pone en valor a “una generación que ha sido clave en nuestro país”, “mujeres y hombres que han contribuido durante décadas a la construcción de nuestra democracia”, y cuya experiencia y compromiso siguen siendo un recurso fundamental para la cooperación internacional.

Por ello, el presidente de AUPEX ha resaltado que “la Escuela Mandela abre una puerta para que toda esa experiencia se ponga al servicio de la acción global”, y ha subrayado que “una vez más, las universidades populares demuestran que la innovación también puede ser social, promoviendo el envejecimiento activo, aprovechando el conocimiento de las personas y generando ciudadanía”, porque “la experiencia no se jubila, y el compromiso con un mundo más justo tampoco”, ha finalizado.