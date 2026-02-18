El Ayuntamiento de Mérida garantiza el mantenimiento y la gratuidad de los puntos de recarga de vehículos eléctricos

El Ayuntamiento de Mérida reafirma su compromiso con una movilidad urbana sostenible, respetuosa con el medio ambiente y alineada con la reducción de emisiones contaminantes, mediante el impulso y mantenimiento de la red municipal de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Durante este mes de febrero se ha adjudicado un contrato para asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todos los puntos de recarga existentes en la ciudad. El pasado 12 de febrero, la empresa adjudicataria realizó la revisión de las instalaciones y procedió al cambio a una nueva plataforma de gestión, lo que permitirá seguir utilizando el servicio sin coste alguno para la ciudadanía, tanto para personas empadronadas como para quienes visitan la ciudad.

La red actual de puntos de recarga se encuentra ubicada en:

Centro Turístico MAM (parking)

Consejerías, Paseo de Roma

Parking Edificio 112, Avenida de las Comunidades

Biblioteca Nacional, Avenida de la Libertad

Calle Atarazanas (parking)

Museo Nacional de Arte Romano

Parking de la Politécnica

Calle Almendralejo

Urbanización El Prado

La mayoría de estos puntos son de carga semirrápida con una potencia de 22 kW, y los futuros que se instalen podrán contar con igual o mayor potencia.

En cada estación se detallan las instrucciones para el alta en la aplicación correspondiente, incluyendo códigos QR para facilitar la conexión. Aunque la plataforma requiere introducir un método de pago al tratarse de una aplicación de ámbito nacional e internacional no se realizará ningún cargo a las personas usuarias.

Además, se dispone de un teléfono de atención al cliente para incidencias: +34 979 300 600. Desde el propio Ayuntamiento se tiene acceso a la plataforma de control, que permite el seguimiento de transacciones, alarmas e incidencias en tiempo real.

Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en la redacción de una ordenanza reguladora y fiscal que permitirá ampliar el número de puntos de recarga en la ciudad, reforzando así la apuesta municipal por una movilidad más limpia y eficiente. Cualquier incidencia o problemática puede seguir comunicándose a través del servicio de Participación Ciudadana. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Mérida continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible, moderna y comprometida con el futuro.