Aprobado de forma inicial el presupuesto 2026 del Ayuntamiento de Mérida, dotado con 82,8 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado de forma inicial este jueves, día 26, el proyecto de presupuestos municipal para 2026, dotado con 82.873.816,07, y que supone el más alto de la historia de la ciudad en ejecución de gasto e inversión, con un incremento además del 17,32 por ciento (12,26 millones más) respecto al de 2025.

Las cuentas, a la espera ahora de un plazo de exposición y alegaciones para continuar su tramitación, han recibido este jueves de forma inicial el voto favorable del PSOE (que cuenta con mayoría absoluta), el rechazo del PP y de Vox, y la abstención de XMérida y Unidas por Mérida.

Igualmente, el pleno ha aprobado el presupuesto del organismo del Centro Especial de Empleo la Encina, con un montante de 1.433.983,26 euros.

Al presupuesto municipal, elaborado "siempre pensando en las personas" y con un "proyecto de presente y de futuro de un desarrollo progresista de la ciudad", habrá que sumarle también el remanente de tesorería que se incorporará una vez esté finalizada la liquidación de 2025, según ha destacado la delegada municipal de Hacienda, Carmen Yáñez.

Las cuentas han sido elaboradas, además, ya con deuda financiera "cero", después de que en 2025 el consistorio saliese del plan de ajuste en el que se encontraba; así como igualmente con deuda a proveedores "cero", dentro de una economía "saneada".

PARTIDAS

En concreto, la Delegación de Urbanismo, Infraestructuras y Obras en 2026 dispondrá de más de 14 millones (9,6 millones más que en el ejercicio 2025).

A su vez, la partida de recogida de residuos asciende a 9,5 millones (casi un 25 por ciento más que en 2025); los servicios sociales generales contarán con 1.873.953 euros (un 20 por ciento más); y la Delegación de Mayores dispondrá de 67.000 euros (3.000 euros más).

Mientras, la Delegación de Igualdad contará con 310.698 euros (un 108 por ciento de incremento); la partida de diversidad funcional e inclusión será de 1.428.000 euros (+9,5 por ciento); Juventud con casi 369.000 euros (+95 por ciento); Diversidad con 79.000 euros (+19,7 por ciento); la Delegación de Vivienda se incrementará un 154 por ciento; y Formación y Empleo dispondrá de 1.255.000 euros (+10,5 por ciento).

Asimismo, la partida de Educación ascenderá a 101.400 euros (+5,2 por ciento); y Cultura contará con 1.970.400 euros (+54 por ciento). De su lado, la partida de Bibliotecas y Archivos será de 187.000 euros.

Mientras, la Delegación de Deportes dispondrá de casi 2 millones (+95 por ciento); Promoción Industrial y Comercio contará con 1 millón (+290 por ciento); Turismo con 2,87 millones; Transporte Urbano crece un 37,7 por ciento; y Transición Digital aumenta un 46 por ciento.

De otro lado, Carmen Yáñez ha recordado que el consistorio está tramitando distintas bajadas de impuestos, como en el IBI, en el rodaje, en la cuota fija de la tasa del agua, y en la ocupación de la vía pública en materia de accesibilidad.

PSOE

Así, durante su intervención, la portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, ha defendido la política de mayores del gobierno local, así como las inversiones en barriadas.

También ha destacado la creación de empleo que está experimentando Mérida con "cifras oficiales"; y ha subrayado que "por supuesto se bajan los impuestos" en la ciudad, como se evidencia por ejemplo con cuestiones como la gratuidad del transporte urbano.

"Jamás ha habido tanto servicio gratuito, que eso es también una bajada de impuestos, de servicios culturales, de ocio, campamentos para la juventud, para la conciliación familiar, para las personas con discapacidad", ha remarcado.

PP

Por su parte, el portavoz del PP, Santiago Amaro, ha rechazado el presupuesto 2026 elaborado por el gobierno local por considerar que deja "claro" un modelo basado en "grandes cifras, grandes titulares y grandes proyectos estructurales", pero con "sombras en su ejecución, en el control, en el equilibrio y en las prioridades".

Así, ha advertido de que las cuentas encierran "dudas de rigor y control", después de que ya en ejercicios anteriores se hayan introducido modificaciones presupuestarias "constantes" como una "prueba evidente de una mala gestión".

Además, entiende que el presupuesto 2026 insiste en un modelo de ciudad "desequilibrado"; y ha advertido de que en el mismo "no se contempla una bajada selectiva de impuestos y tasas ni bonificaciones que alivien la carga tributaria de los emeritenses, a día de hoy la más alta de Extremadura".

Amaro, en este sentido, ha reclamado mayores inversiones en materia de juventud y deportiva, además de una bajada "selectiva" de impuestos, mayor apoyo empresarial, y más inversiones en mejoras en los barrios; y ha propuesto la revisión en el diseño y aplicación de la zona de bajas emisiones con evaluaciones "reales" de su impacto.

VOX

A su vez, la portavoz de Vox, Marta Gervasia Garrido, ha justificado el voto en contra de su grupo a los presupuestos porque, a su juicio, están elaborados técnicamente con "algunos fallos", y por rechazar "políticamente" el empleo que se hace del dinero en los mismos con "chiringuitos".

Así, en el caso de inversiones detecta la formación que "no se detallan los edificios, ubicaciones, porcentaje de financiación ni una planificación plurianual".

"No se corrigen las advertencias técnicas, no se ajustan las previsiones a la ejecución real, no se presenta una planificación clara en inversiones. Por responsabilidad, vamos a votar en no", ha espetado.

XMERIDA

De su lado, el portavoz de XMérida, Miguel Valdés, se ha referido al "neoliberalismo" que a su juicio encierran los presupuestos elaborados por el gobierno municipal; y ha mostrado el apoyo de su formación a la deuda "cero" y la bajada de impuestos en la ciudad.

De igual modo, como "anécdota" ha negado que el de 2026 sea el presupuesto municipal más alto de la historia en Mérida, ya que --ha apuntado-- el de 2008 ya ascendió a 85 millones de euros.

Asimismo, y tras avanzar la abstención de su grupo en la votación, como mejoras para las cuentas 2026, ha propuesto que de lo recibido por el Estatuto de Capitalidad se detraigan 2 millones de euros anuales para un plan "integral" en "todas" las barriadas emeritenses.

UNIDAS POR MÉRIDA

A su vez, la concejala de Unidas por Mérida, Montserrat Girón, ha valorado la deuda "cero" y los "incrementos" recogidos en el presupuesto municipal para 2026.

En todo caso, ha señalado que su grupo se abstendrá en la aprobación inicial de las cuentas para poder trabajar en enmiendas como, entre otras, un plan de vivienda pública municipal, y ayudas para el alquiler joven.

De igual modo, ha apostado por la articulación de un plan de juventud; así como por un mayor gasto en emergencia social; y mayores medidas de accesibilidad en barrios.

ANUNCIOS DE OSUNA

A su vez, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha indicado que hará "todo lo posible" con el remanente de tesorería para analizar posibles medidas excepcionales en vivienda que no colisionen con las del Gobierno central y la Junta.

Ha adelantado también que "en breve" se presentará el proyecto de modificación de Las Concepcionistas; así como que el ayuntamiento está "terminando de cerrar" un convenio para que ADIF pague el puente de Los Bodegones; y ha anunciado que con cargo al remanente de tesorería el ayuntamiento destinará un millón de euros para una nueva edición del bono para fomentar el consumo en el comercio local.

Asimismo, ha pedido al PP "coherencia" cuando critica la plataforma única en Mérida pero sí la impulsa, ha recordado, en ciudades donde dicho partido gobierna como Badajoz y Cáceres; y ha recalcado, también, que desde 2015 el ayuntamiento "no ha subido ningún impuesto ni ninguna tasa"; al tiempo que ha subrayado que "hay que defender a Mérida de aquí (de corazón)", ha espetado.