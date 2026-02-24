La primera Extretatto RETT Convetion reunirá a tatuadores nacionales e internacionales en favor de la Asociación Mi princesa RETT

La primera convención nacional de tatuajes Extretattoo RETT Convention tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en IFEME. Un evento organizado por la Asociación Princesa RETT, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, entre otros, y en el que se darán cita un centenar de profesionales de toda España y también llegados del extranjero.

Tal y como ha sostenido la delegada de servicios sociales, Catalina Alarcón, “se trata de una iniciativa solidaria que combina el arte del tatuaje, la inclusión social y la cultura urbana, convirtiéndose en un espacio de encuentro para artistas, aficionados y familias”.

La Extretattoo Rett Convention convertirá Mérida en la capital del tatuaje solidario a favor del Síndrome de RETT. El evento se desarrollará en horario ininterrumpido de 11:00 a 22:30 horas el viernes, 27 de febrero, sábado, 29 de febrero y domingo, 1 de marzo.

“La convención contará, además, con un amplio programa de actividades, que incluye sesiones de tatuaje en directo, exposiciones de arte urbano, concursos, bodypaint, foodtrucks y exhibiciones de coches exclusivos, ofreciendo tres días de entretenimiento ininterrumpido para todos los públicos” como resalta Paco Aranda, de la Asociación Princesa RETT.

Esta convención internacional de tatuajes que unirá arte, cultura urbana y solidaridad a favor de las niñas afectadas por el Síndrome de RETT y otras enfermedades raras. La entrada solidaria es de 5 euros por persona y día.

La Extretattoo Rett Convention nace con un objetivo claro: “visibilizar el Síndrome de Rett y recaudar fondos destinados a proyectos de atención, investigación y mejora de la calidad de vida de las familias afectadas” añade Paco Aranda.

Ainhoa Maes, tatuadora profesional, destaca que “durante tres días, Mérida reunirá a reconocidos tatuadores nacionales e internacionales, artistas plásticos, expositores, marcas del sector y amantes del arte corporal en un entorno profesional y solidario”.

“Las expectativas han sido más que superadas ya que teníamos una previsión de unos 60 ó 70 artistas y hemos llegado a los 100; la acogida ha sido súper buena, a los artistas les ha parecido una idea preciosa”.

PROGRAMACIÓN

La convención contará con una programación dinámica y atractiva para todos los públicos:

• Zona de tatuadores nacionales e internacionales trabajando en directo.

• Concursos de tatuaje en distintas categorías.

• Presentaciones artísticas y exhibiciones en vivo.

• Espacios de arte y exposiciones.

• Zona comercial especializada.

• Actividades paralelas, concursos y sorteos.

• Música y ambientación durante toda la jornada.

• Acciones de sensibilización sobre el Síndrome de Rett.