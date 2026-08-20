INCENDIO DE LAS HURDES

Morales visita el Puesto de Mando Avanzado en Pinofranqueado para conocer de primera mano la evolución del Incendio Forestal

Durante la visita ha participado en el CECOPI y conocido de primera mano la evolución y la complejidad del incendio y el desarrollo de los trabajos de extinción, así como la situación de las poblaciones y las vecinas y vecinos afectados.

Redacción

Extremadura |

Morales visita el Puesto de Mando Avanzado en Pinofranqueado para conocer de primera mano la evolución del Incendio Forestal
Morales visita el Puesto de Mando Avanzado en Pinofranqueado para conocer de primera mano la evolución del Incendio Forestal | Diputación de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este miércoles el Puesto de Mando Avanzado instalado en Pinofranqueado, desde el que se coordina el operativo del incendio forestal que está afectando a los términos municipales de Pinofranqueado y Nuñomoral, en la comarca de Las Hurdes.

Durante la visita ha participado en el CECOPI y conocido de primera mano la evolución y la complejidad del incendio y el desarrollo de los trabajos de extinción, así como la situación de las poblaciones y las vecinas y vecinos afectados.

Igualmente ha mantenido encuentros con el Jefe del Área del SEPEI, alcaldes, responsables de los distintos servicios que participan en el dispositivo y ha podido conversar con vecinos que a lo largo de esta tarde iban a poder trasladarse a sus explotaciones para alimentar a sus animales.

La Diputación de Cáceres mantiene desplegados efectivos del SEPEI en la zona, trabajando de manera coordinada con el resto de servicios de emergencia, y centrando los esfuerzos en este momento en el entorno del Cottolengo, en la alquería de La Fragosa.

Morales ha querido trasladar de esta forma y de manera directa el respaldo de la institución provincial a las personas y municipios directamente y su agradecimiento a las y los profesionales y voluntarios que forman parte del operativo.

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