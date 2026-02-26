El hermano de Pedro Sánchez replica a la Audiencia de Badajoz que irá a recoger personalmente la citación al juicio

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha replicado a la Audiencia Provincial de Badajoz que acudirá personalmente "la semana que viene" a recoger la citación para el juicio oral. De esta forma replica David Sánchez, a través de un escrito firmado por su abogado, Emilio Cortés, y el procurador José Antonio Venegas, al requerimiento que este pasado martes, 24 de febrero, le realizó la Audiencia Provincial de Badajoz para que "en el plazo de una audiencia" aportara la dirección de su domicilio, para que puedan enviarle la citación de su comparecencia ante el tribunal en el juicio previsto por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En ese escrito, la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz aludía a que en una comunicación anterior, se establecía como domicilio de David Sánchez el despacho de su abogado, por lo que le requería que aportara su propio domicilio, ya que la citación para la comparecencia del investigado ante el Tribunal debía hacerse personalmente, y le ofrecía la opción de comparecer en la Secretaría de este Tribunal, donde sería citado personalmente.

Ahora, en su escrito, el procurador de los tribunales señala, en nombre y representación de David Sánchez, que éste acudirá personalmente "en el curso de la semana que viene" a la Audiencia Provincial a recoger esta citación, ya que era una "opción que se propone expresamente en dicha resolución" realizada por los jueces, "a los efectos de ser notificado en los términos del primer emplazamiento que se le efectuó".

Cabe recordar que el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y exsecretario general de PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, entre otros investigados, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz, tiene previsto celebrarse del 28 de mayo al 4 de junio en la Audiencia Provincial de Badajoz.