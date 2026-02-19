Educación y sindicatos aprueban la resolución para la convocatoria de más de 300 plazas de oposiciones para el Cuerpo de Maestros

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional va a aprobar la resolución para la convocatoria de oposiciones de docentes para este año 2026, tras la celebración este jueves de la Mesa Sectorial de Personal Docente no universitario.

En concreto y tras la negociación con los sindicatos representados en esta Mesa de Personal Docente, se va a aprobar la convocatoria de 304 plazas para el Cuerpo de Maestros, divididas por especialidades de la siguiente manera: Educación Infantil, con139 plazas; Inglés, con 10 plazas; Educación Física, con 10 plazas; Música, con 25 plazas; Pedagogía Terapéutica, con 41 plazas; Audición y Lenguaje, con 39 plazas y Educación Primaria, con 40 plazas.

Las organizaciones sindicales con representación en esta mesa han propuesto a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional que no se convocasen las plazas para Escuelas Oficiales de Idiomas de inglés y Profesores Especialistas en Sectores Singulares, alternativa que se ha tenido en cuenta, dentro de la línea de diálogo y búsqueda de consenso en materia educativa. Estas plazas se acumularán para próximas convocatorias.

Esta resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura con la fecha de la celebración de los exámenes. La Mesa Sectorial de Personal Docente no universitario continúa a la hora de esta comunicación, con otros aspectos más técnicos.