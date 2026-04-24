Dos detenidos tras las detonaciones registradas este jueves entre dos grupos en Badajoz

La Policía Nacional en Extremadura ha detenido a dos varones, de 22 y 23 años, tras las detonaciones producidas en la tarde de este pasado jueves, día 23, en el entorno del arroyo Rivillas, el albergue del Revellín y la barriada de San Roque en la ciudad de Badajoz, que se ha saldado sin heridos.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado a Europa Press que "numerosos" indicativos de seguridad ciudadana llegaron en pocos minutos a la zona deteniendo en el mismo lugar a estos dos varones, que se habían escondido en un establecimiento. Tras su detención, fueron trasladados, junto con dos vehículos implicados en los hechos, a las dependencias de la Jefatura Superior.

Inmediatamente, policías pertenecientes a la Brigada de Policía Judicial y Brigada de Policía Científica acudieron a la zona para realizar la inspección técnico policial, la recogida de efectos y otras tareas propias. "En estos momentos se continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido", indican las mismas fuentes, que confirman igualmente que no ha habido heridos y que no habría un tercer detenido por estos hechos.

Por otro lado, estas detonaciones no tendrían relación con el caso de la niña herida en una pierna presuntamente con un proyectil cuando estaba en el patio del Colegio San José de Calasanz de la ciudad, a tenor del cual el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, apuntó en su momento que "no fue un impacto directo" sino "de rebote".

La Policía Nacional en cualquier caso ha reiterado que "no hubo tiroteo" y que continúan las investigaciones, aunque es "muy difícil" porque "no fue algo doloso, intencionado". Sobre otro suceso, el de los ataques con artefactos incendiarios y disparos que han tenido lugar en viviendas de la ciudad de Badajoz y que estarían vinculados a dos grupos familiares de los barrios de Cerro de Reyes y San Roque enfrentados, las mismas fuentes no han podido confirmar que esté relacionado.

IGNACIO GRAGERA

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha exigido que tanto la Delegación del Gobierno en Extremadura como el Ministerio del Interior pongan "su atención" en la ciudad a la vista de los últimos hechos violentos registrados en la misma, el último de ellos el tiroteo de este jueves en el entorno de San Roque, y que pongan "todos los medios necesarios para terminar con esto de una vez porque al final, por desgracia, se van a llevar a alguien por delante".

Preguntado por su valoración ante las detonaciones registradas este jueves entre dos grupos de personas, Gragera ha reconocido que lo lleva diciendo varias semanas y que "obviamente" tienen "la obligación y además razones para estar preocupados". "Es una escalada sin precedentes en la ciudad, no es normal y no podemos normalizar lo que no es normal. Lo de ayer fue muy grave, que se suma a hechos también muy graves en las últimas semanas, en los últimos meses", ha reafirmado.

Acto seguido, ha agregado que la ciudad "no está acostumbrada a esto" y que "por tanto" no pueden "permitir" ni "permanecer durante más tiempo callados", sin que se tomen medidas "serias y contundentes sobre el asunto", tras lo que ha expuesto que "hay un tiempo para la prudencia" y "siempre hay que ser prudentes", porque "esto no es fácil, no es sencillo", pero "también hay un tiempo para la contundencia"

Así, cree que ha llegado el momento en el que se intervenga por parte del Ministerio del Interior, "que entienda y conozca cuál es la situación que se está viviendo en los últimos meses en la ciudad de Badajoz" y que ponga los medios.