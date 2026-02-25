Descienden los accidentes laborales en Extremadura en 2025, mientras aumenta la creación de empleo

La Junta de Extremadura ha presentado los datos de siniestralidad laboral correspondientes al año 2025, que reflejan un avance simultáneo en creación de empleo y seguridad en el trabajo. La afiliación media creció un 0,50 % respecto a 2024 y alcanzó las 394.488 personas trabajadoras en alta, mientras los accidentes laborales disminuyeron de manera significativa.

En concreto, los accidentes con baja se redujeron un 2,84 % ya que de 12.195 a casos se pasó a 11.849, y los accidentes sin baja descendieron un 1,85 %, situando el total en 23.331, es decir, 563 accidentes menos que el año anterior (-2,36 %).

La mejora es especialmente relevante en la siniestralidad de mayor gravedad ya que los accidentes mortales se redujeron un 43,48 %; los accidentes muy graves cayeron un 35,71% y los accidentes graves registraron una bajada del 18,32 %.

COMPARATIVA NACIONAL

En la comparativa nacional, Extremadura mejora más que la media española. En concreto, mientras que en España los accidentes laborales en jornada con baja disminuyeron un 1,9 %, en Extremadura el descenso fue del 2,4 %. Además, la región recortó sus accidentes mortales un 26 %, tres veces más que el conjunto del país (-9 %).

El comportamiento sectorial también muestra avances en Industria (-10,65 %), Construcción (-6,08 %), Agricultura (-4,89 %) y el sector servicios con el 68 % de la afiliación regional, mantiene cifras estables.

Por otra parte, la detección de enfermedades profesionales aumenta un 57,31 % (349 casos), fruto del refuerzo en formación técnica, en vigilancia y en los sistemas de notificación puestos en marcha por la Junta de Extremadura desde 2023.

IX PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El gobierno regional, a través del IX Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales, mantiene una hoja de ruta estratégica que consolida la prevención como un pilar esencial de las políticas públicas de empleo y de mejora de la competitividad empresarial.

La Junta de Extremadura reafirma su compromiso con un empleo seguro, estable y de calidad y "se continuará reforzando el trabajo en materia de prevención de riesgos laborales para tratar de reducir al máximo la siniestralidad", tal y como ha dicho la directora general de Trabajo, Pilar Bueno.