DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera el Cacereño vencía y se salvaba mientras que el Mérida empataba. En el ascenso a Primera, el Coria pasaba a la final del ascenso al vencer a la Minera. En el ascenso a Segunda ventaja para Moralo y Jaraiz y Plasencia y Zafra ascienden a tercera. En futbol sala el Grupo López Bolaños pasaba a las semifinales del ascenso a segunda división mientras que en baloncesto el Bcb se clasifica para la final del ascenso a Segunda masculina

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo de un balón en un campo de fútbol
Imagen de archivo de un balón en un campo de fútbol | Pexels

FÚTBOL

Primera RFEF Masculina

Mérida-Unionistas (1-1)

Zamora-Cacereño (1-2)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Vuelta)

Minera-Coria (0-1) (Ida: 0-0)

Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Ida)

Azuaga-Moralo (0-1)

Jaraiz-Badajoz (1-0)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina

Ronda de Campeones (Vuelta)

Guadiana-UP Plasencia (2-4) (Ida: 1-2)

Quintana-Zafra (1-1) (Ida: 0-1)

Eliminatoria Octavos (Vuelta)

Castuera-Fuente de Cantos (6-1) (Ida: 1-1)

Chinato-Hernán Cortés (3-2) (Ida: 0-2)

Trujillo-Oliva (2-1) (Ida: 0-1) Penaltis: 5-4

Peleño-Lobón (1-1) (Ida: 1-0)

Sanvicenteño-Talayuela (2-1) (Ida: 1-2) Penaltis: 5-4

La Estrella-Talavera (2-3) (Ida: 4-0)

Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Vuelta

Santa Marta-La Roca (3-3) (Ida: 2-2) Penaltis: 5-4

San Bartolome-El Batán (2-1) (Ida: 0-0)

Nuevo Cáceres-Trujillanos (1-0) (Ida: 0-0)

Obandina-Palazuelo (6-0) (Ida: 0-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina

Colegio San José-Ourense (4-6)

Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Vuelta)

Grupo López Bolaños-Las Cuevecitas (8-4) (Ida: 6-2)

Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Vuelta)

Navalmoral-Colegio San José (5-2) (Ida: 2-1)

Rena-Torrecillas (6-4) (Ida: 6-7)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Joventut-Mideba Extremadura (73-61)

Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB) Semifinal

Vitaly La Mar Bcb-Colegio El Pinar Alhaurín (71-68)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer