Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: El Mérida visita al Arenteiro en O Carballino y el Cacereño se desplaza a Vigo para enfrentarse al Celta Fortuna. El 2ª: Xerez-Extremadura y Tenerife B-Coria. En 3ª: Jerez-Don Benito, Jaraíz-Badajoz, Villanovense-Cabeza del Buey y Gévora-Moralo entre otros. Y en baloncesto: Al-Qázeres recibe al Lima Horta, Miralvalle al Andratx y el Cáceres viaja a Toledo.

Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Unionistas Salamanca (sábado 18 de abril, 17h)

Badajoz-La Cruz Villanovense (domingo 19 de abril, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Fuente de Cantos-Moralo (viernes 17 de abril, 19h)

Flecha Negra-Vedruna Cáceres (sábado 18 de abril, 16h)

Cacereño-Don Benito (sábado 18 de abril, 16h)

Don Bosco-Extremadura (sábado 18 de abril, 17h)

Mérida-Ciudad de Plasencia (sábado 18 de abril, 18:30h)

Santa Amalia-Hispanolusa (domingo 19 de abril, 12:30h)

San Roque-Diocesano B (sábado 18 de abril, 18:30h)

Zafra-Badajoz B (viernes 17 de abril, 16:30h)

Villafranca-La Cruz Villanovense B (sábado 18 de abril, 12h)

Segunda RFEF Femenina

Unión Viera-Cacereño Atlético (domingo 19 de abril, 11h)

Getafe-SportExtremadura (domingo 19 de abril, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Mérida-Extremadura Femenino (domingo 19 de abril, 17h)

Zafra-Badajoz (domingo 19 de abril, 18h)

San Miguel Plasencia-La Roca (domingo 19 de abril, 12h)

SportExtremadura B-Féminas Don Benito (domingo 19 de abril, 12h)

Primera RFEF Masculina

Arenteiro-Mérida (domingo 19 de abril, 16h)

Celta Fortuna-Cacereño (viernes 17 de abril, 19h)

Segunda RFEF Masculina

Xerez-Extremadura (domingo 19 de abril, 18h)

Tenerife B-Coria (domingo 19 de abril, 11h)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Don Benito (domingo 19 de abril, 18h)

Santa Amalia-Villafranca (domingo 19 de abril, 18:30h)

Azuaga-Diocesano (domingo 19 de abril, 13h)

Gévora-Moralo (domingo 19 de abril, 18h)

Calamonte-Montijo (domingo 19 de abril, 12h)

Puebla de la Calzada-Pueblonuevo (domingo 19 de abril, 12h)

Jaraíz-Badajoz (domingo 19 de abril, 18h)

Montehermoso-Llerenense (domingo 19 de abril, 11h)

Villanovense-Cabeza del Buey (domingo 19 de abril, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia-Moraleja (domingo 19 de abril, 13h)

Talayuela-Malpartida (domingo 19 de abril, 19h)

Torrejoncillo-Arroyo (domingo 19 de abril, 18h)

Amanecer-Trujillo (domingo 19 de abril, 18h)

Moralo B-Torreorgaz (domingo 19 de abril, 19h)

Chinato-Piornal (domingo 19 de abril, 11:30h)

Cabezuela-UP Plasencia (viernes 17 de abril, 20:30h)

Grupo 2

Badajoz B-La Garrovilla (domingo 19 de abril, 11:30h)

Villar del Rey-Lobón (domingo 19 de abril, 12:30h)

Cheles-San Jorge (domingo 19 de abril, 18h)

Valdelacalzada-Racing Valverdeño (domingo 19 de abril, 19h)

Barbaño-Valdebótoa (domingo 19 de abril, 12h)

Guadiana-Sanvicenteño (domingo 19 de abril, 12h)

Talavera-Hernando de Soto (domingo 19 de abril, 12h)

Grupo 3

Monterrubio-Castuera (domingo 19 de abril, 12h)

Almoharín-Athletic Valle (domingo 19 de abril, 18h)

Valdivia-Quintana (domingo 19 de abril, 18:30h)

Miajadas-Don Benito (domingo 19 de abril, 12h)

Talarrubias-Peleño (domingo 19 de abril, 17:30h)

Campanario-Zarceño (domingo 19 de abril, 12h)

Hernán Cortés-Guareña (domingo 19 de abril, 12:30h)

Grupo 4

Bienvenida-Fuente de Cantos (domingo 19 de abril, 12:45h)

Torremejía-Gran Maestre (domingo 19 de abril, 18h)

Mérida Promesas-Belenense (domingo 19 de abril, 12:30h)

Don Álvaro-Usagre (domingo 19 de abril, 18:30h)

Zafra-Oliva (domingo 19 de abril, 12:15h)

Aceuchal-La Estrella (domingo 19 de abril, 18h)

San Serván-Solana (domingo 19 de abril, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia B-Tiétar (domingo 19 de abril, 16:30h)

Cañaveral-Nuevo Cáceres (domingo 19 de abril, 12:30h)

Navaconcejo-Valdefuentes (domingo 19 de abril, 18h)

Las Hurdes-Amanecer B (domingo 19 de abril, 12h)

Jerte-Casar de Cáceres (domingo 19 de abril, 18h)

El Batán-Aceituna (sábado 18 de abril, 18:30h)

Hervás-Nuevo Plasencia (domingo 19 de abril, 17:30h)

Grupo 2

Madrigalejo-Malpartida (domingo 19 de abril, 12h)

Orellana-Casas de Don Pedro (domingo 19 de abril, 18:30h)

Metelinense-Madroñera (domingo 19 de abril, 12:15h)

Fuenlabrada-Valdehornillo (domingo 19 de abril, 18h)

San Bartolomé-Esparragosa (domingo 19 de abril, 12:30h)

Palazuelo-La Haba (domingo 19 de abril, 12:30h)

Ilipense Zalamea-Puebla de Alcocer (domingo 19 de abril, 18:30h)

Grupo 3

Santa Quiteria-La Roca (domingo 19 de abril, 18h)

Hispanolusa-Don Bosco (domingo 19 de abril, 13h)

Peña el Valle-San Roque (domingo 19 de abril, 18h)

Alburquerque-Olivenza UD (domingo 19 de abril, 17:30h)

Puerta Palmas-San Francisco de Olivenza (domingo 19 de abril, 16h)

La Albuera-Obandina (domingo 19 de abril, 18:30h)

Valencia de Alcántara-Villanueva del Fresno (domingo 19 de abril, 18:30h)

Grupo 4

Higuera-Campillo (domingo 19 de abril, 12:30h)

Vadesa-Segureña (domingo 19 de abril, 12:30h)

Jerez B-Monesterio (domingo 19 de abril, 13h)

Santa Marta-Alange (domingo 19 de abril, 11h)

Juventud UVA-Ribereña (sábado 18 de abril, 20h)

Fornacense-Fregenal (domingo 19 de abril, 11:30h)

Berlanga-Trujillanos (domingo 19 de abril, 17h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Mioño-Colegio San José (sábado 18 de abril, 20h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Inter Movistar (sábado 18 de abril, 19h)

Alcorcón-Grupo López Bolaños (domingo 19 de abril, 13h)

Tercera División

Talayuela-Casar de Cáceres (sábado 18 de abril, 19h)

Villagarcía-Cáceres Universidad (sábado 18 de abril, 19h)

Granja-Castañar (sábado 18 de abril, 19h)

Rena-Torrecillas (sábado 18 de abril, 19h)

Salvatierra-Almendralejo (viernes 17 de abril, 21h)

Badajoz Energía-Navalmoral (sábado 18 de abril, 18h)

Colegio San José-Burguillos (sábado 18 de abril, 17h)

Arroyo-Jarandilla (viernes 17 de abril, 21:15h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Lima Horta Barcelona (domingo 19 de abril, 16:45h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Andratx (sábado 18 de abril, 19h)

Segunda FEB Masculina

Toledo Basket-Cáceres Patrimonio (sábado 18 de abril, 20h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Alcalá (sábado 18 de abril, 19h)

San Antonio Cáceres-San Fernando (sábado 18 de abril, 19h)

Sevilla Coria-CBA Spain (sábado 18 de abril, 19h)

Vitaly La Mar Badajoz-Peñarroya (sábado 18 de abril, 19h)

Aljaraque-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 18 de abril, 19h)

Dos Hermanas-Bosco Mérida (sábado 18 de abril, 19h)

