Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Unionistas Salamanca (sábado 18 de abril, 17h)
Badajoz-La Cruz Villanovense (domingo 19 de abril, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Fuente de Cantos-Moralo (viernes 17 de abril, 19h)
Flecha Negra-Vedruna Cáceres (sábado 18 de abril, 16h)
Cacereño-Don Benito (sábado 18 de abril, 16h)
Don Bosco-Extremadura (sábado 18 de abril, 17h)
Mérida-Ciudad de Plasencia (sábado 18 de abril, 18:30h)
Santa Amalia-Hispanolusa (domingo 19 de abril, 12:30h)
San Roque-Diocesano B (sábado 18 de abril, 18:30h)
Zafra-Badajoz B (viernes 17 de abril, 16:30h)
Villafranca-La Cruz Villanovense B (sábado 18 de abril, 12h)
Segunda RFEF Femenina
Unión Viera-Cacereño Atlético (domingo 19 de abril, 11h)
Getafe-SportExtremadura (domingo 19 de abril, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Mérida-Extremadura Femenino (domingo 19 de abril, 17h)
Zafra-Badajoz (domingo 19 de abril, 18h)
San Miguel Plasencia-La Roca (domingo 19 de abril, 12h)
SportExtremadura B-Féminas Don Benito (domingo 19 de abril, 12h)
Primera RFEF Masculina
Arenteiro-Mérida (domingo 19 de abril, 16h)
Celta Fortuna-Cacereño (viernes 17 de abril, 19h)
Segunda RFEF Masculina
Xerez-Extremadura (domingo 19 de abril, 18h)
Tenerife B-Coria (domingo 19 de abril, 11h)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Don Benito (domingo 19 de abril, 18h)
Santa Amalia-Villafranca (domingo 19 de abril, 18:30h)
Azuaga-Diocesano (domingo 19 de abril, 13h)
Gévora-Moralo (domingo 19 de abril, 18h)
Calamonte-Montijo (domingo 19 de abril, 12h)
Puebla de la Calzada-Pueblonuevo (domingo 19 de abril, 12h)
Jaraíz-Badajoz (domingo 19 de abril, 18h)
Montehermoso-Llerenense (domingo 19 de abril, 11h)
Villanovense-Cabeza del Buey (domingo 19 de abril, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-Moraleja (domingo 19 de abril, 13h)
Talayuela-Malpartida (domingo 19 de abril, 19h)
Torrejoncillo-Arroyo (domingo 19 de abril, 18h)
Amanecer-Trujillo (domingo 19 de abril, 18h)
Moralo B-Torreorgaz (domingo 19 de abril, 19h)
Chinato-Piornal (domingo 19 de abril, 11:30h)
Cabezuela-UP Plasencia (viernes 17 de abril, 20:30h)
Grupo 2
Badajoz B-La Garrovilla (domingo 19 de abril, 11:30h)
Villar del Rey-Lobón (domingo 19 de abril, 12:30h)
Cheles-San Jorge (domingo 19 de abril, 18h)
Valdelacalzada-Racing Valverdeño (domingo 19 de abril, 19h)
Barbaño-Valdebótoa (domingo 19 de abril, 12h)
Guadiana-Sanvicenteño (domingo 19 de abril, 12h)
Talavera-Hernando de Soto (domingo 19 de abril, 12h)
Grupo 3
Monterrubio-Castuera (domingo 19 de abril, 12h)
Almoharín-Athletic Valle (domingo 19 de abril, 18h)
Valdivia-Quintana (domingo 19 de abril, 18:30h)
Miajadas-Don Benito (domingo 19 de abril, 12h)
Talarrubias-Peleño (domingo 19 de abril, 17:30h)
Campanario-Zarceño (domingo 19 de abril, 12h)
Hernán Cortés-Guareña (domingo 19 de abril, 12:30h)
Grupo 4
Bienvenida-Fuente de Cantos (domingo 19 de abril, 12:45h)
Torremejía-Gran Maestre (domingo 19 de abril, 18h)
Mérida Promesas-Belenense (domingo 19 de abril, 12:30h)
Don Álvaro-Usagre (domingo 19 de abril, 18:30h)
Zafra-Oliva (domingo 19 de abril, 12:15h)
Aceuchal-La Estrella (domingo 19 de abril, 18h)
San Serván-Solana (domingo 19 de abril, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia B-Tiétar (domingo 19 de abril, 16:30h)
Cañaveral-Nuevo Cáceres (domingo 19 de abril, 12:30h)
Navaconcejo-Valdefuentes (domingo 19 de abril, 18h)
Las Hurdes-Amanecer B (domingo 19 de abril, 12h)
Jerte-Casar de Cáceres (domingo 19 de abril, 18h)
El Batán-Aceituna (sábado 18 de abril, 18:30h)
Hervás-Nuevo Plasencia (domingo 19 de abril, 17:30h)
Grupo 2
Madrigalejo-Malpartida (domingo 19 de abril, 12h)
Orellana-Casas de Don Pedro (domingo 19 de abril, 18:30h)
Metelinense-Madroñera (domingo 19 de abril, 12:15h)
Fuenlabrada-Valdehornillo (domingo 19 de abril, 18h)
San Bartolomé-Esparragosa (domingo 19 de abril, 12:30h)
Palazuelo-La Haba (domingo 19 de abril, 12:30h)
Ilipense Zalamea-Puebla de Alcocer (domingo 19 de abril, 18:30h)
Grupo 3
Santa Quiteria-La Roca (domingo 19 de abril, 18h)
Hispanolusa-Don Bosco (domingo 19 de abril, 13h)
Peña el Valle-San Roque (domingo 19 de abril, 18h)
Alburquerque-Olivenza UD (domingo 19 de abril, 17:30h)
Puerta Palmas-San Francisco de Olivenza (domingo 19 de abril, 16h)
La Albuera-Obandina (domingo 19 de abril, 18:30h)
Valencia de Alcántara-Villanueva del Fresno (domingo 19 de abril, 18:30h)
Grupo 4
Higuera-Campillo (domingo 19 de abril, 12:30h)
Vadesa-Segureña (domingo 19 de abril, 12:30h)
Jerez B-Monesterio (domingo 19 de abril, 13h)
Santa Marta-Alange (domingo 19 de abril, 11h)
Juventud UVA-Ribereña (sábado 18 de abril, 20h)
Fornacense-Fregenal (domingo 19 de abril, 11:30h)
Berlanga-Trujillanos (domingo 19 de abril, 17h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Mioño-Colegio San José (sábado 18 de abril, 20h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Inter Movistar (sábado 18 de abril, 19h)
Alcorcón-Grupo López Bolaños (domingo 19 de abril, 13h)
Tercera División
Talayuela-Casar de Cáceres (sábado 18 de abril, 19h)
Villagarcía-Cáceres Universidad (sábado 18 de abril, 19h)
Granja-Castañar (sábado 18 de abril, 19h)
Rena-Torrecillas (sábado 18 de abril, 19h)
Salvatierra-Almendralejo (viernes 17 de abril, 21h)
Badajoz Energía-Navalmoral (sábado 18 de abril, 18h)
Colegio San José-Burguillos (sábado 18 de abril, 17h)
Arroyo-Jarandilla (viernes 17 de abril, 21:15h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Lima Horta Barcelona (domingo 19 de abril, 16:45h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Andratx (sábado 18 de abril, 19h)
Segunda FEB Masculina
Toledo Basket-Cáceres Patrimonio (sábado 18 de abril, 20h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Alcalá (sábado 18 de abril, 19h)
San Antonio Cáceres-San Fernando (sábado 18 de abril, 19h)
Sevilla Coria-CBA Spain (sábado 18 de abril, 19h)
Vitaly La Mar Badajoz-Peñarroya (sábado 18 de abril, 19h)
Aljaraque-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 18 de abril, 19h)
Dos Hermanas-Bosco Mérida (sábado 18 de abril, 19h)