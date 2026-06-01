Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Vuelta)
Oviedo B-Coria (0-1) (3-0 para el Coria en la Ida)
Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Final regional-Ida)
Moralo-Badajoz (0-2)
Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Vuelta)
Guadiana-Hernán Cortés (3-0) (1-0 para el Hernán Cortés)
Sanvicenteño-Castuera (2-2) (4-0 para el Castuera)
Quintana-Trujillo (1-0) (0-0 en la Ida)
La Estrella-Peleño (0-2) (4-1 para el Peleño)
FÚTBOL SALA
Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Vuelta)
Leis Pontevedra-Grupo López Bolaños (5-5) (2-5 para Pontevedra en la Ida)
Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Vuelta)
Rena-Navalmoral (6-4) (1-1 en la Ida)
Fase de Ascenso a Tercera (Final-Vuelta)
Sierra de Aljibe-Villanueva del Fresno (1-3) (3-2 para Villanueva)
Albroksa-Don Bosco (5-1) (1-2 para Albroksa)
Madroñera-Serradilla (7-6) (4-4 en la Ida)
BALONCESTO
Fase Final de Ascenso a Segunda FEB
CB Tres Cantos-Vitaly La Mar BCB (62-77)
Vitaly La Mar BCB-Velabasket CB Sueca (79-56)
Puyol Mollerussa-Vitaly La Mar BCB (81-83)