DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Coria ya es equipo de 1ªFederación, el Badajoz más cerca de su salto a 2ª. Vitaly La Mar Badajoz sube a 2ªFEB.

Redacción

Extremadura |

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños
Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños | CD Coria

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Vuelta)

Oviedo B-Coria (0-1) (3-0 para el Coria en la Ida)

Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Final regional-Ida)

Moralo-Badajoz (0-2)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Vuelta)

Guadiana-Hernán Cortés (3-0) (1-0 para el Hernán Cortés)

Sanvicenteño-Castuera (2-2) (4-0 para el Castuera)

Quintana-Trujillo (1-0) (0-0 en la Ida)

La Estrella-Peleño (0-2) (4-1 para el Peleño)

FÚTBOL SALA

Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Vuelta)

Leis Pontevedra-Grupo López Bolaños (5-5) (2-5 para Pontevedra en la Ida)

Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Vuelta)

Rena-Navalmoral (6-4) (1-1 en la Ida)

Fase de Ascenso a Tercera (Final-Vuelta)

Sierra de Aljibe-Villanueva del Fresno (1-3) (3-2 para Villanueva)

Albroksa-Don Bosco (5-1) (1-2 para Albroksa)

Madroñera-Serradilla (7-6) (4-4 en la Ida)

BALONCESTO

Fase Final de Ascenso a Segunda FEB

CB Tres Cantos-Vitaly La Mar BCB (62-77)

Vitaly La Mar BCB-Velabasket CB Sueca (79-56)

Puyol Mollerussa-Vitaly La Mar BCB (81-83)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer