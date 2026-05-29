Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños aún en liza

FÚTBOL
Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Vuelta)
Oviedo B-Coria (domingo 31 de mayo, 12h) (3-0 para el Coria en la Ida)
Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Final regional-Ida)
Moralo-Badajoz (domingo 31 de mayo, 19h)
Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Vuelta)
Guadiana-Hernán Cortés (domingo 31 de mayo, 19h) (1-0 para el Hernán Cortés)
Sanvicenteño-Castuera (domingo 31 de mayo, 19h) (4-0 para el Castuera)
Quintana-Trujillo (domingo 31 de mayo, 19h) (0-0 en la Ida)
La Estrella-Peleño (domingo 31 de mayo, 19h) (4-1 para el Peleño)
FÚTBOL SALA
Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Vuelta)
Leis Pontevedra-Grupo López Bolaños (sábado 30 de mayo, 17:15h) (2-5 para Pontevedra en la Ida)
Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Vuelta)
Rena-Navalmoral (sábado 30 de mayo, 20:30h) (1-1 en la Ida)
Fase de Ascenso a Tercera (Cuartos-Vuelta)
Sierra de Aljibe-Villanueva del Fresno (sábado 30 de mayo, 19h) (3-2 para Villanueva)
Madroñera-Serradilla (domingo 31 de mayo, 13h) (4-4 en la Ida)
Albroksa-Don Bosco (sábado 30 de mayo, 19h) (1-2 para Albroksa)
BALONCESTO
Fase Final de Ascenso a Segunda FEB
CB Tres Cantos-Vitaly La Mar BCB (62-77)
Vitaly La Mar BCB-Velabasket CB Sueca (viernes 29 de mayo, 20h)
Puyol Mollerussa-Vitaly La Mar BCB (sábado 30 de mayo, 20h)