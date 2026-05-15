Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Primera RFEF Masculina
Mérida-Unionistas (domingo 17 de mayo, 17h)
Zamora-Cacereño (domingo 17 de mayo, 17h)
Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Vuelta)
Minera-Coria (domingo 17 de mayo, 12h) (Ida: 0-0)
Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Ida)
Azuaga-Moralo (domingo 17 de mayo, 13h)
Jaraiz-Badajoz (domingo 17 de mayo, 18h)
Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina
Ronda de Campeones (Vuelta)
Guadiana-UP Plasencia (domingo 17 de mayo, 18:30h) (Ida: 1-2)
Quintana-Zafra (domingo 17 de mayo, 19h) (Ida: 0-1)
Eliminatoria Octavos (Vuelta)
Castuera-Fuente de Cantos (domingo 17 de mayo, 12h) (Ida: 1-1)
Chinato-Hernán Cortés (domingo 17 de mayo, 12:30h) (Ida: 0-2)
Trujillo-Oliva (domingo 17 de mayo, 12:30h) (Ida: 0-1)
Peleño-Lobón (domingo 17 de mayo, 18h) (Ida: 1-0)
Sanvicenteño-Talayuela (domingo 17 de mayo, 18:30h) (Ida: 1-2)
La Estrella-Talavera (domingo 17 de mayo, 19h) (Ida: 4-0)
Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Vuelta
Santa Marta-La Roca (domingo 17 de mayo, 12h) (Ida: 2-2)
San Bartolome-El Batán (domingo 17 de mayo, 12:30h) (Ida: 0-0)
Nuevo Cáceres-Trujillanos (domingo 17 de mayo, 18:30h) (Ida: 0-0)
Obandina-Palazuelo (domingo 17 de mayo, 19h) (Ida: 0-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina
Colegio San José-Ourense (sábado 16 de mayo, 16h)
Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Vuelta)
Grupo López Bolaños-Las Cuevecitas (sábado 16 de mayo, 19h) (Ida: 6-2)
Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Vuelta)
Navalmoral-Colegio San José (sábado 16 de mayo, 18:30h) (Ida: 2-1)
Rena-Torrecillas (sábado 16 de mayo, 20:30h) (Ida: 6-7)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
Joventut-Mideba Extremadura (sábado 16 de mayo, 16h)
Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB) Semifinal
Vitaly La Mar Bcb-Colegio El Pinar Alhaurín (sábado 16 de mayo, 20h)