Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En primera el Cacereño visita al Zamora para seguir fuera del descenso mientras que el Mérida despide temporada en casa ante Unionistas. En la fase de ascenso a Primera RFEF el Coria visita a la Minera tras el empate a 0 de la ida. En la fase de ascenso a Segunda RFEF arranca el playoff regional con los cruces entre Azuaga-Moralo y Jaraiz-Badajoz. Dos equipos ascenderán a Tercera este fin de semana con ventaja para UP Plasencia y Zafra y el Vitaly Bcb busca el ascenso a Segunda FEB

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Primera RFEF Masculina

Mérida-Unionistas (domingo 17 de mayo, 17h)

Zamora-Cacereño (domingo 17 de mayo, 17h)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Vuelta)

Minera-Coria (domingo 17 de mayo, 12h) (Ida: 0-0)

Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Ida)

Azuaga-Moralo (domingo 17 de mayo, 13h)

Jaraiz-Badajoz (domingo 17 de mayo, 18h)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina

Ronda de Campeones (Vuelta)

Guadiana-UP Plasencia (domingo 17 de mayo, 18:30h) (Ida: 1-2)

Quintana-Zafra (domingo 17 de mayo, 19h) (Ida: 0-1)

Eliminatoria Octavos (Vuelta)

Castuera-Fuente de Cantos (domingo 17 de mayo, 12h) (Ida: 1-1)

Chinato-Hernán Cortés (domingo 17 de mayo, 12:30h) (Ida: 0-2)

Trujillo-Oliva (domingo 17 de mayo, 12:30h) (Ida: 0-1)

Peleño-Lobón (domingo 17 de mayo, 18h) (Ida: 1-0)

Sanvicenteño-Talayuela (domingo 17 de mayo, 18:30h) (Ida: 1-2)

La Estrella-Talavera (domingo 17 de mayo, 19h) (Ida: 4-0)

Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Vuelta

Santa Marta-La Roca (domingo 17 de mayo, 12h) (Ida: 2-2)

San Bartolome-El Batán (domingo 17 de mayo, 12:30h) (Ida: 0-0)

Nuevo Cáceres-Trujillanos (domingo 17 de mayo, 18:30h) (Ida: 0-0)

Obandina-Palazuelo (domingo 17 de mayo, 19h) (Ida: 0-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina

Colegio San José-Ourense (sábado 16 de mayo, 16h)

Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Vuelta)

Grupo López Bolaños-Las Cuevecitas (sábado 16 de mayo, 19h) (Ida: 6-2)

Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Vuelta)

Navalmoral-Colegio San José (sábado 16 de mayo, 18:30h) (Ida: 2-1)

Rena-Torrecillas (sábado 16 de mayo, 20:30h) (Ida: 6-7)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Joventut-Mideba Extremadura (sábado 16 de mayo, 16h)

Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB) Semifinal

Vitaly La Mar Bcb-Colegio El Pinar Alhaurín (sábado 16 de mayo, 20h)

