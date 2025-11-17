DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana de los equipos extremeños

En Primera: Empate del Mérida y derrotas del Cacereño tanto masculino como femenino; En Segunda: empate del Extremadura y victoria del Coria; En Tercera: derrota del Badajoz y cambio de entrenador y victoria de los seis primeros; En Baloncesto: victoria del Cáceres y derrota del Miralvalle

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Getafe (1-5)

Atlético de Madrid-Diocesano (3-0)

La Cruz Villanovense-Real Madrid (1-4)

Liga Nacional Juvenil

Zafra-Santa Amalia (5-2)

Don Benito-Vedruna Cáceres (2-1)

Extremadura-Moralo (2-0)

Ciudad de Plasencia-Fuente de Cantos (1-1)

Hispanolusa-Flecha Negra (2-0)

Villafranca-Mérida (1-1)

La Cruz Villanovense B-San Roque (2-4)

Badajoz B-Don Bosco (4-0)

Diocesano B-Cacereño (0-0)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Atlético de Madrid B (0-1)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Atlético-Unión Viera (1-1)

SportExtremadura-Getafe (3-1)

Tercera RFEF Femenina

La Roca-Villanovense (3-1)

Mérida-San Miguel Plasencia (3-0)

Cacereño Atlético B-SportExtremadura B (0-2)

Zafra-Extremadura Fem (0-7)

Primera RFEF Masculina

Real Madrid Castilla-Cacereño (2-0)

Pontevedra-Mérida (1-1)

Segunda RFEF Masculina

Intercity-Coria (0-2)

Puente Genil-Extremadura (1-1)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Villafranca (2-2)

Villanovense-Pueblonuevo (1-1)

Azuaga-Santa Amalia (1-0)

Puebla de la Calzada-Diocesano (2-1)

Cabeza del Buey-Badajoz (3-1)

Jerez-Llerenense (4-1)

Gévora-Don Benito (0-3)

Jaraíz-Moralo (3-0)

Montehermoso-Montijo (1-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Talayuela-Torreorgaz (1-0)

Malpartida-UP Plasencia (1-2)

Ciudad de Plasencia-Trujillo (1-1)

Moralo B-Chinato (0-3)

Torrejoncillo-Piornal (0-0)

Amanecer-Cabezuela (0-1)

Moraleja-Arroyo (0-1)

Grupo 2

Valdelacalzada-Talavera (1-3)

La Garrovilla-San Jorge (2-0)

Barbaño-Guadiana (0-2)

Lobón-Hernando de Soto (2-1)

Badajoz B-Valverdeño (1-1)

Villar del Rey-Valdebótoa (3-0)

Cheles-Sanvicenteño (1-1)

Grupo 3

Castuera-Quintana (0-1)

Miajadas-Hernán Cortés (1-0)

Almoharín-Peleño (0-1)

Valdivia-Zarceño (3-3)

Talarrubias-Campanario (0-0)

Ahletic Valle-Guareña (0-2)

Monterrubio-Gimnástico Don Benito (0-4)

Grupo 4

Zafra-Aceuchal (1-0)

Gran Maestre-Solana (1-1)

Fuente de Cantos-Belenense (1-1)

Bienvenida-Usagre (3-1)

Torremejía-Oliva (0-1)

Don Álvaro-San Serván (0-3)

Mérida Promesas-La Estrella (1-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia B-Casar de Cáceres (0-1)

Cañaveral-Hervás (0-3)

Navaconcejo-El Batán (0-1)

Brocense-Aceituna (0-2)

Tiétar-Amanecer B (1-2)

Hurdes-Jerte (0-2)

Nuevo Cáceres-Nuevo Plasencia (3-0)

Grupo 2

Casas de Don Pedro-Valdehornillo (1-3)

Metelinense-Herrera (4-1)

San Bartolomé-Palazuelo (1-0)

Madrigalejo-La Haba (1-2)

Malpartida-Esparragosa (1-1)

Fuenlabrada-Ilipense Zalamea (2-3)

Orellana-Puebla de Alcocer (6-1)

Grupo 3

Don Bosco-Olivenza UD (1-2)

Peña el Valle-Puebla de la Calzada B (4-1)

Hispanolusa-Villanueva del Fresno (6-2)

Puerta Palmas-La Albuera (3-4)

La Roca-San Francisco Olivenza (5-0)

Santa Quiteria-Obandina (2-2)

Alburquerque-Valencia de Alcántara (3-0)

Grupo 4

Monesterio-Segureña (2-0)

Alange-Campillo (1-2)

Trujillanos-Juventud UVA (4-2)

Athletic Fregenal-Vadesa (1-1)

Berlanga-Jerez B (5-0)

Ribereña-Higuera (4-0)

Fornacense-Santa Marta (5-3)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Marín-Colegio San José (7-2)

Segunda División B (Grupo 4)

La Nucía-Grupo López Bolaños (8-3)

Jerez-Bargas (1-4)

Tercera División

Salvatierra-Arroyo (6-2)

Badajoz Energía-Colegio San José (4-3)

Casar de Cáceres-Castañar de Ibor (6-3)

Villagarcía-Ciudad de Almendralejo (3-1)

Rena-Burguillos del Cerro (7-2)

Talayuela-Torrecillas (4-4)

Granja-Navalmoral (4-4)

Cáceres Universidad-Jarandilla (6-4)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-AMIVEL (72-82)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Santfeliuenc (lunes 8 de diciembre, 19h)

Liga Femenina 2

Magectias-Miralvalle (85-65)

Segunda FEB Masculina

Logrobasket-Cáceres Patrimonio (79-88)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Sagrado Corazón Cáceres (72-95)

Moraleja-Huelva (54-59)

San Antonio Cáceres-Aljaraque (81-69)

Sevilla Coria-Vitaly La Mar Badajoz (62-60)

San Fernando-Bosco Mérida (59-70)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Leganés-Extremadura Arroyo (3-0)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Collado Vilalba (3-1)
