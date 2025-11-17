Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana de los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Getafe (1-5)
Atlético de Madrid-Diocesano (3-0)
La Cruz Villanovense-Real Madrid (1-4)
Liga Nacional Juvenil
Zafra-Santa Amalia (5-2)
Don Benito-Vedruna Cáceres (2-1)
Extremadura-Moralo (2-0)
Ciudad de Plasencia-Fuente de Cantos (1-1)
Hispanolusa-Flecha Negra (2-0)
Villafranca-Mérida (1-1)
La Cruz Villanovense B-San Roque (2-4)
Badajoz B-Don Bosco (4-0)
Diocesano B-Cacereño (0-0)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Atlético de Madrid B (0-1)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Atlético-Unión Viera (1-1)
SportExtremadura-Getafe (3-1)
Tercera RFEF Femenina
La Roca-Villanovense (3-1)
Mérida-San Miguel Plasencia (3-0)
Cacereño Atlético B-SportExtremadura B (0-2)
Zafra-Extremadura Fem (0-7)
Primera RFEF Masculina
Real Madrid Castilla-Cacereño (2-0)
Pontevedra-Mérida (1-1)
Segunda RFEF Masculina
Intercity-Coria (0-2)
Puente Genil-Extremadura (1-1)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Villafranca (2-2)
Villanovense-Pueblonuevo (1-1)
Azuaga-Santa Amalia (1-0)
Puebla de la Calzada-Diocesano (2-1)
Cabeza del Buey-Badajoz (3-1)
Jerez-Llerenense (4-1)
Gévora-Don Benito (0-3)
Jaraíz-Moralo (3-0)
Montehermoso-Montijo (1-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Talayuela-Torreorgaz (1-0)
Malpartida-UP Plasencia (1-2)
Ciudad de Plasencia-Trujillo (1-1)
Moralo B-Chinato (0-3)
Torrejoncillo-Piornal (0-0)
Amanecer-Cabezuela (0-1)
Moraleja-Arroyo (0-1)
Grupo 2
Valdelacalzada-Talavera (1-3)
La Garrovilla-San Jorge (2-0)
Barbaño-Guadiana (0-2)
Lobón-Hernando de Soto (2-1)
Badajoz B-Valverdeño (1-1)
Villar del Rey-Valdebótoa (3-0)
Cheles-Sanvicenteño (1-1)
Grupo 3
Castuera-Quintana (0-1)
Miajadas-Hernán Cortés (1-0)
Almoharín-Peleño (0-1)
Valdivia-Zarceño (3-3)
Talarrubias-Campanario (0-0)
Ahletic Valle-Guareña (0-2)
Monterrubio-Gimnástico Don Benito (0-4)
Grupo 4
Zafra-Aceuchal (1-0)
Gran Maestre-Solana (1-1)
Fuente de Cantos-Belenense (1-1)
Bienvenida-Usagre (3-1)
Torremejía-Oliva (0-1)
Don Álvaro-San Serván (0-3)
Mérida Promesas-La Estrella (1-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia B-Casar de Cáceres (0-1)
Cañaveral-Hervás (0-3)
Navaconcejo-El Batán (0-1)
Brocense-Aceituna (0-2)
Tiétar-Amanecer B (1-2)
Hurdes-Jerte (0-2)
Nuevo Cáceres-Nuevo Plasencia (3-0)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Valdehornillo (1-3)
Metelinense-Herrera (4-1)
San Bartolomé-Palazuelo (1-0)
Madrigalejo-La Haba (1-2)
Malpartida-Esparragosa (1-1)
Fuenlabrada-Ilipense Zalamea (2-3)
Orellana-Puebla de Alcocer (6-1)
Grupo 3
Don Bosco-Olivenza UD (1-2)
Peña el Valle-Puebla de la Calzada B (4-1)
Hispanolusa-Villanueva del Fresno (6-2)
Puerta Palmas-La Albuera (3-4)
La Roca-San Francisco Olivenza (5-0)
Santa Quiteria-Obandina (2-2)
Alburquerque-Valencia de Alcántara (3-0)
Grupo 4
Monesterio-Segureña (2-0)
Alange-Campillo (1-2)
Trujillanos-Juventud UVA (4-2)
Athletic Fregenal-Vadesa (1-1)
Berlanga-Jerez B (5-0)
Ribereña-Higuera (4-0)
Fornacense-Santa Marta (5-3)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Marín-Colegio San José (7-2)
Segunda División B (Grupo 4)
La Nucía-Grupo López Bolaños (8-3)
Jerez-Bargas (1-4)
Tercera División
Salvatierra-Arroyo (6-2)
Badajoz Energía-Colegio San José (4-3)
Casar de Cáceres-Castañar de Ibor (6-3)
Villagarcía-Ciudad de Almendralejo (3-1)
Rena-Burguillos del Cerro (7-2)
Talayuela-Torrecillas (4-4)
Granja-Navalmoral (4-4)
Cáceres Universidad-Jarandilla (6-4)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-AMIVEL (72-82)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Santfeliuenc (lunes 8 de diciembre, 19h)
Liga Femenina 2
Magectias-Miralvalle (85-65)
Segunda FEB Masculina
Logrobasket-Cáceres Patrimonio (79-88)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Sagrado Corazón Cáceres (72-95)
Moraleja-Huelva (54-59)
San Antonio Cáceres-Aljaraque (81-69)
Sevilla Coria-Vitaly La Mar Badajoz (62-60)
San Fernando-Bosco Mérida (59-70)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Leganés-Extremadura Arroyo (3-0)
Superliga Masculina 2