DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana de los equipos extremeños

En Primera: Empate del Mérida y derrotas del Cacereño tanto masculino como femenino; En Segunda: empate del Extremadura y victoria del Coria; En Tercera: derrota del Badajoz y cambio de entrenador y victoria de los seis primeros; En Baloncesto: victoria del Cáceres y derrota del Miralvalle

Redacción