Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF: El Mérida recibe al filial del Athletic, y el Cacereño se mide en Salamanca al Unionistas. En Segunda: Extremadura en casa contra el Xerez y Coria hará lo propio con el Alcalá. En Tercera: Don Benito-Villafranca, Puebla-Badajoz, Jaraíz-Llerenense y Jerez-Villanovense entre otros.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Diocesano (sábado 20 de diciembre, 16h)

Badajoz-Hortaleza (sábado 20 de diciembre, 16h)

Liga Nacional Juvenil

La Cruz Villanovense B-Fuente de Cantos (domingo 21 de diciembre, 11h)

Flecha Negra-Moralo (sábado 20 de diciembre, 16h)

Cacereño-Vedruna Cáceres (sábado 20 de diciembre, 16h)

Don Bosco-Don Benito (sábado 20 de diciembre, 16h)

Mérida-Extremadura (sábado 20 de diciembre, 16h)

Santa Amalia-Ciudad de Plasencia (sábado 20 de diciembre, 15:45h)

San Roque-Hispanolusa (domingo 21 de diciembre, 10h)

Zafra-Diocesano B (domingo 21 de diciembre, 12h)

Villafranca-Badajoz B (sábado 20 de diciembre, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Villanovense-SportExtremadura B (domingo 21 de diciembre, 12:30h)

Zafra-Cáceres Atlético B (domingo 21 de diciembre, 18:30h)

Mérida-La Roca (sábado 20 de diciembre, 19:30h)

Badajoz-Extremadura Femenino (domingo 21 de diciembre, 16h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Athletic B (viernes 19 de diciembre, 21:15h)

Unionistas-Cacereño (sábado 20 de diciembre, 18:30h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Xerez (sábado 20 de diciembre, 17:30h)

Coria-Alcalá (sábado 20 de diciembre, 17:45h)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Moralo (viernes 19 de diciembre, 19:30h)

Don Benito-Villafranca (sábado 20 de diciembre, 18h)

Santa Amalia-Diocesano (sábado 20 de diciembre, 18h)

Gévora-Montijo (domingo 21 de diciembre, 17:30h)

Calamonte-Pueblonuevo (sábado 20 de diciembre, 16h)

Puebla de la Calzada-Badajoz (sábado 20 de diciembre, 18h)

Jaraíz-Llerenense (sábado 20 de diciembre, 16h)

Montehermoso-Cabeza del Buey (sábado 20 de diciembre, 16h)

Jerez-Villanovense (sábado 20 de diciembre, 17:30h)

Copa de Extremadura (Cuartos de Final)

Trujillo-Quintana (sábado 20 de diciembre, 16:15h)

Talayuela-Solana (sábado 20 de diciembre, 16:30h)

Ciudad de Plasencia-Arroyo (sábado 20 de diciembre, 16:30h)

Racing Valverdeño-UP Plasencia (sábado 20 de diciembre, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Tiétar-Nuevo Plasencia (sábado 20 de diciembre, 16h)

Brocense-Nuevo Cáceres (sábado 20 de diciembre, 16:15h)

Cañaveral-Valdefuentes (domingo 21 de diciembre, 12:30h)

Navaconcejo-Amanecer B (sábado 20 de diciembre, 16h)

Las Hurdes-Casar de Cáceres (sábado 20 de diciembre, 16h)

Jerte-Aceituna (domingo 21 de diciembre, 16h)

El Batán-Hervás (sábado 20 de diciembre, 12:15h)

Grupo 2

Madrigalejo-Casas de Don Pedro (sábado 20 de diciembre, 16h)

Orellana-Madroñera (domingo 21 de diciembre, 20h)

Metelinense-Valdehornillo (domingo 21 de diciembre, 12h)

Fuenlabrada-Esparragosa (sábado 20 de diciembre, 18:30h)

San Bartolomé-La Haba (sábado 20 de diciembre, 16h)

Palazuelo-Puebla de Alcocer (domingo 21 de diciembre, 16h)

Ilipense Zalamea-Herrera (sábado 20 de diciembre, 16:15h)

Grupo 3

Don Bosco-Santa Quiteria (domingo 21 de diciembre, 18:15h)

Hispanolusa-San Roque (domingo 21 de diciembre, 12h)

Peña el Valle-Olivenza UD (domingo 21 de diciembre, 17h)

Alburquerque-San Francisco de Olivenza (sábado 20 de diciembre, 18h)

Puerta Palmas-Obandina (domingo 21 de diciembre, 16h)

La Albuera-Villanueva del Fresno (sábado 20 de diciembre, 18h)

Valencia de Alcántara-Puebla de la Calzada B (viernes 19 de diciembre, 19h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Bembrive (domingo 21 de diciembre, 11h)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Jerez (sábado 20 de diciembre, 17h)

Tercera División

Talayuela-Villagarcía (sábado 20 de diciembre, 19:30h)

Casar de Cáceres-Granja (sábado 20 de diciembre, 17h)

Cáceres Universidad-Rena (sábado 20 de diciembre, 19:45h)

Castañar de Ibor-Salvatierra (sábado 20 de diciembre, 20h)

Torrecillas-Badajoz Energía (sábado 20 de diciembre, 17:45h)

Ciudad de Almendralejo-Colegio San José (sábado 20 de diciembre, 19:45h)

Navalmoral-Arroyo (sábado 20 de diciembre, 18h)

Burguillos-Jarandilla (viernes 19 de diciembre, 21h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-CD Ilunion (sábado 20 de diciembre, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Zamora-Al-Qázeres Extremadura (sábado 20 de diciembre, 17h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Almeda (sábado 20 de diciembre, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Baloncesto Valladolid-Cáceres Patrimonio (sábado 20 de diciembre, 19h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Bosco Mérida (sábado 20 de diciembre, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-Baublock Gymnástika (sábado 20 de diciembre, 19h)

San Antonio Cáceres-Alcalá (domingo 21 de diciembre, 12h)

Huelva-CBA Spain (domingo 21 diciembre, 12h)

Dos Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 21 de diciembre, 12:30h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Voleyourense-Extremadura Arroyo (sábado 20 de diciembre, 19:30h)

