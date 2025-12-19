Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Diocesano (sábado 20 de diciembre, 16h)
Badajoz-Hortaleza (sábado 20 de diciembre, 16h)
Liga Nacional Juvenil
La Cruz Villanovense B-Fuente de Cantos (domingo 21 de diciembre, 11h)
Flecha Negra-Moralo (sábado 20 de diciembre, 16h)
Cacereño-Vedruna Cáceres (sábado 20 de diciembre, 16h)
Don Bosco-Don Benito (sábado 20 de diciembre, 16h)
Mérida-Extremadura (sábado 20 de diciembre, 16h)
Santa Amalia-Ciudad de Plasencia (sábado 20 de diciembre, 15:45h)
San Roque-Hispanolusa (domingo 21 de diciembre, 10h)
Zafra-Diocesano B (domingo 21 de diciembre, 12h)
Villafranca-Badajoz B (sábado 20 de diciembre, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Villanovense-SportExtremadura B (domingo 21 de diciembre, 12:30h)
Zafra-Cáceres Atlético B (domingo 21 de diciembre, 18:30h)
Mérida-La Roca (sábado 20 de diciembre, 19:30h)
Badajoz-Extremadura Femenino (domingo 21 de diciembre, 16h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Athletic B (viernes 19 de diciembre, 21:15h)
Unionistas-Cacereño (sábado 20 de diciembre, 18:30h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Xerez (sábado 20 de diciembre, 17:30h)
Coria-Alcalá (sábado 20 de diciembre, 17:45h)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Moralo (viernes 19 de diciembre, 19:30h)
Don Benito-Villafranca (sábado 20 de diciembre, 18h)
Santa Amalia-Diocesano (sábado 20 de diciembre, 18h)
Gévora-Montijo (domingo 21 de diciembre, 17:30h)
Calamonte-Pueblonuevo (sábado 20 de diciembre, 16h)
Puebla de la Calzada-Badajoz (sábado 20 de diciembre, 18h)
Jaraíz-Llerenense (sábado 20 de diciembre, 16h)
Montehermoso-Cabeza del Buey (sábado 20 de diciembre, 16h)
Jerez-Villanovense (sábado 20 de diciembre, 17:30h)
Copa de Extremadura (Cuartos de Final)
Trujillo-Quintana (sábado 20 de diciembre, 16:15h)
Talayuela-Solana (sábado 20 de diciembre, 16:30h)
Ciudad de Plasencia-Arroyo (sábado 20 de diciembre, 16:30h)
Racing Valverdeño-UP Plasencia (sábado 20 de diciembre, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Tiétar-Nuevo Plasencia (sábado 20 de diciembre, 16h)
Brocense-Nuevo Cáceres (sábado 20 de diciembre, 16:15h)
Cañaveral-Valdefuentes (domingo 21 de diciembre, 12:30h)
Navaconcejo-Amanecer B (sábado 20 de diciembre, 16h)
Las Hurdes-Casar de Cáceres (sábado 20 de diciembre, 16h)
Jerte-Aceituna (domingo 21 de diciembre, 16h)
El Batán-Hervás (sábado 20 de diciembre, 12:15h)
Grupo 2
Madrigalejo-Casas de Don Pedro (sábado 20 de diciembre, 16h)
Orellana-Madroñera (domingo 21 de diciembre, 20h)
Metelinense-Valdehornillo (domingo 21 de diciembre, 12h)
Fuenlabrada-Esparragosa (sábado 20 de diciembre, 18:30h)
San Bartolomé-La Haba (sábado 20 de diciembre, 16h)
Palazuelo-Puebla de Alcocer (domingo 21 de diciembre, 16h)
Ilipense Zalamea-Herrera (sábado 20 de diciembre, 16:15h)
Grupo 3
Don Bosco-Santa Quiteria (domingo 21 de diciembre, 18:15h)
Hispanolusa-San Roque (domingo 21 de diciembre, 12h)
Peña el Valle-Olivenza UD (domingo 21 de diciembre, 17h)
Alburquerque-San Francisco de Olivenza (sábado 20 de diciembre, 18h)
Puerta Palmas-Obandina (domingo 21 de diciembre, 16h)
La Albuera-Villanueva del Fresno (sábado 20 de diciembre, 18h)
Valencia de Alcántara-Puebla de la Calzada B (viernes 19 de diciembre, 19h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Bembrive (domingo 21 de diciembre, 11h)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Jerez (sábado 20 de diciembre, 17h)
Tercera División
Talayuela-Villagarcía (sábado 20 de diciembre, 19:30h)
Casar de Cáceres-Granja (sábado 20 de diciembre, 17h)
Cáceres Universidad-Rena (sábado 20 de diciembre, 19:45h)
Castañar de Ibor-Salvatierra (sábado 20 de diciembre, 20h)
Torrecillas-Badajoz Energía (sábado 20 de diciembre, 17:45h)
Ciudad de Almendralejo-Colegio San José (sábado 20 de diciembre, 19:45h)
Navalmoral-Arroyo (sábado 20 de diciembre, 18h)
Burguillos-Jarandilla (viernes 19 de diciembre, 21h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-CD Ilunion (sábado 20 de diciembre, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Zamora-Al-Qázeres Extremadura (sábado 20 de diciembre, 17h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Almeda (sábado 20 de diciembre, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Baloncesto Valladolid-Cáceres Patrimonio (sábado 20 de diciembre, 19h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Bosco Mérida (sábado 20 de diciembre, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-Baublock Gymnástika (sábado 20 de diciembre, 19h)
San Antonio Cáceres-Alcalá (domingo 21 de diciembre, 12h)
Huelva-CBA Spain (domingo 21 diciembre, 12h)
Dos Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 21 de diciembre, 12:30h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Voleyourense-Extremadura Arroyo (sábado 20 de diciembre, 19:30h)