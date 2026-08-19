El Cacereño Femenino y el Sporting de Huelva se enfrentan este sábado en el II Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte

Cáceres acogerá este sábado, 22 de agosto, una nueva cita con el deporte femenino con la celebración del II Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte 2026, que enfrentará al Cacereño Femenino y al Sporting Club de Huelva, en los campos Manuel Sánchez Delgado (Pinilla).

El encuentro se disputará a partir de las 20,00 horas con entrada gratuita para todos los aficionados que quieran acercarse a disfrutar del fútbol y apoyar al conjunto cacereño.

El teniente de alcalde de Cáceres, Víctor Bazo, ha destacado durante la presentación del torneo la especial relevancia de esta segunda edición, que se celebra con la ciudad ya reconocida oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2026.

"Si el año pasado presentábamos la primera edición con la ilusión de una candidatura en marcha, hoy tenemos el orgullo de decir que este trofeo se disputa con Cáceres reconocida ya oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2026", ha señalado Bazo.

En la presentación ha intervenido, además, Ernesto Sánchez, director deportivo y entrenador del club, quien ha indicado que "va a ser un magnífico broche para reivindicar lo que es Cáceres como Ciudad Europea del Deporte 2026 y poder seguir creciendo y desarrollándonos en lo que más nos gusta, que es a través del deporte".

"Es un binomio que potencia la ciudad en sí y por nuestra parte intentamos siempre mostrar nuestro lado más competitivo para que el nombre de Cáceres y del Cacereño Femenino, en nuestro caso, siempre esté lo más arriba posible", ha señalado Sánchez.