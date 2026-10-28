El Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres realiza por primera vez el implante de un marcapasos sin cables

El Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres ha realizado, por primera vez, la implantación de un marcapasos sin cables, una técnica destinada a determinados pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco y que hasta ahora se realizaba en Extremadura únicamente en el Área de Salud de Badajoz.

El dispositivo implantado es un marcapasos de última generación cuyo tamaño es similar al de una pequeña cápsula y aproximadamente diez veces inferior al de un marcapasos convencional.

Estos dispositivos permiten mantener una frecuencia cardíaca adecuada cuando el corazón late demasiado lento. A diferencia de los sistemas tradicionales, que se colocan bajo la piel del pecho y se conectan al corazón mediante cables, el marcapasos sin cables se introduce directamente en el interior del corazón a través de una vena de la ingle, mediante un pequeño tubo denominado catéter.

Esta técnica evita la incisión en el pecho y prescinde de los cables utilizados en los marcapasos convencionales, lo que permite reducir determinadas complicaciones asociadas a estos sistemas, como las infecciones en la zona de implantación o los problemas relacionados con los electrodos.

Además, al quedar completamente alojado en el interior del corazón, el dispositivo no resulta visible desde el exterior y puede favorecer una recuperación más cómoda para el paciente.

La incorporación de esta técnica al Servicio de Cardiología permite ampliar las alternativas terapéuticas disponibles en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres para aquellos pacientes en los que este tipo de dispositivo esté indicado y extiende su disponibilidad a la provincia cacereña.