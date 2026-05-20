Cáceres sabrá el 3 de diciembre si será Capital Europea de la Cultura en 2031

Cáceres sabrá el próximo 3 de diciembre si es elegida como Capital Europea de la Cultura en 2031, un reconocimiento al que también optan otras tres ciudades españolas como son Granada, Las Palmas de Gran Canarias y Oviedo.

Hasta entonces se trabaja en la elaboración y presentación del 'Bidbook' definitivo de la candidatura cacereña, que recibirá la visita de una representación del comité de expertos el 23 de noviembre, y la presentación ante el comité será el día 30 de ese mismo mes.

Estas son las próximas fechas que marcarán el futuro de la candidatura cacereña que se basa en la 'transcultura', un concepto que se refiere a la interacción, influencia y fusión entre diferentes culturas, generando nuevas formas de identidad y expresión cultural.

Hasta que llegue ese 3 de diciembre, el Consorcio Cáceres 2031 continúa trabajando en la suma de apoyos institucionales, sociales y económicos con el objetivo de seguir fortaleciendo "una candidatura abierta, participativa y alineada con los valores europeos de innovación, sostenibilidad, inclusión y cooperación cultural".

SUMANDO APOYOS

A esos apoyos se ha sumado este miércoles la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres, que se ha adherido oficialmente a la candidatura en un acto celebrado este martes y en el que han participado el alcalde de Cáceres y presidente del Consorcio Cáceres 2031, Rafael Mateos, y el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Álvarez.

Con esta firma, la Cámara de Comercio muestra su respaldo al proyecto cultural y de ciudad que representa Cáceres 2031, reforzando así la implicación del tejido empresarial y económico de la ciudad y de la provincia en una candidatura que busca convertirse en un proyecto colectivo y transformador.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido el compromiso de la Cámara de Comercio y ha destacado la importancia de sumar alianzas estratégicas para seguir consolidando una candidatura "de toda la ciudad". Mateos ha señalado que el apoyo del ámbito empresarial es fundamental para construir una propuesta sólida, participativa y con capacidad de generar oportunidades y desarrollo para Cáceres y su entorno.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, ha subrayado la relevancia de que el sector empresarial forme parte activa de un proyecto que trasciende el ámbito cultural y que puede convertirse en un motor de crecimiento económico, dinamización y proyección internacional para la ciudad.