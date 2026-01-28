Parques e instalaciones municipales de Badajoz permanecerán cerrados esta tarde para evaluar daños

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que los parques e instalaciones municipales permanecerán cerrados durante la tarde de este miércoles, día 28, para evaluar daños y evitar cualquier problema a los usuarios.

Al respecto, ha explicado que seguirán trabajando para reponer arbolado y evitar afecciones en la vía pública, con motivo de los efectos en la ciudad de la borrasca Kristin.

Asimismo y después de que el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) haya autorizado el desalojo de las Casas Aisladas, el consistorio de la capital pacense ha apuntado que se ha habilitado el multiusos de Gévora para los desalojados.

Sobre el temporal que vive este miércoles la región, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera que decae el aviso naranja por viento, pero que se mantienen la emergencia por el elevado caudal del Gévora y el Zapatón, por lo que durante la tarde de este miércoles se debe estar "atento" a su evolución.

Sobre el desalojo de las Casas Aisladas, ha explicado que se ha producido de manera ordenada y ha esperado que "pronto" los vecinos puedan regresar a casa.

También en sus redes sociales, el consistorio ha informado de que el alcalde de Badajoz ha visitado este miércoles los Puestos de Mando Avanzado instalados en Gévora y Valdebótoa con motivo del aviso naranja por viento, con el objetivo de conocer la evolución de la situación meteorológica.

El Ayuntamiento de Badajoz ha instado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad y ha agradecido la labor de todos los servicios municipales y de emergencia que se encuentran a disposición de la ciudadanía.