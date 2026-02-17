Entrevista a APAMEX sobre las novedades en materia de accesibilidad en Badajoz

Nuevos pasos en materia de accesibilidad en Badajoz. APAMEX y el Ayuntamiento de Badajoz continúan trabajando en la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos, y como novedad está la puesta en marcha de licencias municipales para la instalación de ascensores exteriores en edificios, ocupando como única opción plaza de estacionamientos. Hablamos conel presidente de Apamex, Jesús Gumiel, que recientemente ha mantenido una reunión con el concejal Carlos Urueña para tratar este y otros asuntos en materia de accesibilidad.