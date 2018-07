Onda Cero Badajoz te invita a la final del Concurso de Murgas 2014

Con Onda Cero Badajoz podrás conseguir dos entradas para la gran final del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2014. Tan sólo debes votar cada día a la murga que más te ha gustado en la encuesta que encontrarás en nuestra web www.ondacero.es/badajoz. No olvides identificarte a la hora de votar. Cada voto que emitas por tu murga favorita cuenta para el sorteo de las dos entradas, aunque sólo podrás emitir un voto por día. Y para saber si has ganado las invitaciones para la gran final, no pierdas detalle del programa La Batucada del jueves 27 de febrero, donde se dará a conocer el ganador del concurso. Participa con nosotros en nuestra encuesta y entra gratis en el López de Ayala para ver en directo la final del Concurso de Murgas 2014.