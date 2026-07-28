Vox reclama a la Diputación de Badajoz que "certifique todas las cantidades abonadas" al hermano de Pedro Sánchez

El Grupo Parlamentario Vox se ha "dirigido formalmente" a la Diputación de Badajoz para pedirle que "certifique todas las cantidades abonadas por salarios, por complementos, por cotizaciones, indemnizaciones, desplazamientos y cualquier otro concepto", tanto al hermano de Pedro Sánchez como al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y al resto de condenados en este caso.

También Vox ha solicitado a la institución provincial que "conserve íntegramente todos los expedientes administrativos, laborales, presupuestarios, contables relacionados con los puestos examinados en la sentencia" de la Audiencia Provincial de Badajoz.

El objetivo de esta actuación es "conocer la cifra completa" de gasto en esta materia, así como que "se determine si se ha producido un perjuicio para los fondos públicos", ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, en rueda de prensa este martes en Mérida.

"Queremos que si existen cantidades que deban ser integradas, la Diputación inicie de manera inmediata los procedimientos legales necesarios para poder reclamarlas", ha dicho.

Y es que, la portavoz parlamentaria de Vox se ha preguntado "¿qué va a hacer la Diputación de Badajoz para defender el dinero público y poder recuperar las cantidades que legalmente correspondan?", una cuestión que "afecta directamente a los extremeños".

Con todo ello, Vox quiere determinar "cuánto dinero público se destinó a los puestos y a las actuaciones declarados prevaricadores", y saber si "esos pagos fueron los que provocaron un menoscabo en las arcas públicas y en ese caso quién debe responder y qué cantidades deben de ser integradas".

En ese sentido, la portavoz de Vox se ha preguntado "¿por qué no se personó como entidad perjudicada la propia Diputación de Badajoz para poder defender este patrimonio y reclamar en su caso la devolución de las cantidades abonadas?", ha dicho.

Y es que, según ha apuntado, la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz "declara que la reclamación de los salarios solamente podía haber sido ejercida en el proceso penal por la propia Diputación, como entidad pagadora, o por el Ministerio Fiscal", tras lo que ha lamentado que "la diputación no se personó como perjudicada y no reclamó la devolución del dinero.

"Esta decisión ha impedido que la sentencia se pronuncie sobre el reintegro de estas cantidades", tras lo que Checa ha considerado que "no basta con decir que se respeta a la sentencia o que se confía en la justicia", sino que la Diputación de Badajoz "debe explicar por qué no defendió activamente el patrimonio de todos los pacenses, y qué medidas va a adoptar ahora para determinar si existe un perjuicio económico y recuperar el dinero que legalmente corresponda".

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Vox también ha solicitado en la Asamblea de Extremadura, al amparo del artículo 203 del reglamento, la comparecencia del interventor de la Diputación de Badajoz ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que explique "públicamente cuál fue el coste económico de los puestos, de los contratos, y de las decisiones administrativas relacionadas con los hechos recogidos en la sentencia", ha señalado Checa.

Además Vox quiere conocer "qué controles se realizaron, qué advertencias se formularon, qué cantidades se abonaron y qué actuaciones pueden ponerse en marcha para poder proteger y recuperar el patrimonio público", ha aseverado la portavoz parlamentaria de Vox, quien ha aseverado que "los extremeños tienen derecho a conocer todas estas explicaciones".

Por todo ello, Vox "está actuando en todos los ámbitos" en este asunto, ya que en el ámbito judicial, ha anunciado la presentación de un recurso para que se revise la sentencia, mientras que "en el ámbito administrativo", ha reclamado a la Diputación de Badajoz que "conserve toda la documentación, cuantifique las cantidades abonadas y que proteja el patrimonio de todos los pacenses", y en el ámbito parlamentario, han "reclamado explicaciones públicas ante la Asamblea de Extremadura", ha concluido.