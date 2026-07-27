UCE exige el "pago inmediato" de la indemnización a los afectados por las cancelaciones de los vuelos Barcelona-Badajoz

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha exigido el "pago inmediato" de la indemnización a los afectados por las cancelaciones de los vuelos entre Barcelona y Badajoz operados por Air Nostrum este pasado domingo.

UCE ha remarcado en nota de prensa que, frente a las "excusas" de la compañía aérea, que alega problemas de rotación y la indisposición de un piloto de guardia, la normativa y el Tribunal de Justicia de la UE establece que las incidencias de personal son "riesgos inherentes a la operativa comercial".

"No son circunstancias extraordinarias y dan pleno derecho a compensación. Más allá de la indemnización puntual, este episodio no es un hecho aislado, sino un síntoma más del déficit estructural de infraestructuras que padece nuestra región", ha recalcado UCE.

En este sentido, la asociación ha señalado que los consumidores extremeños sufren un "agravio comparativo inaceptable" en materia de movilidad.

Así, al depender de unas conexiones aéreas limitadas y sujetas a "constantes fallos operativos", que se suman a la "histórica carencia de una red ferroviaria de alta velocidad completa y fiable", los ciudadanos de Extremadura ven "sistemáticamente vulnerado su derecho fundamental a una conectividad digna".

"Exigimos a las administraciones públicas y a las operadoras de transporte un compromiso real, con inversiones efectivas y planes de contingencia que impidan que los extremeños sigan siendo tratados como viajeros de segunda", ha remarcado.

Por ello, para hacer frente a este último problema, UCE ha recordado a los afectados el derecho a la indemnización económica de 250 euros por pasajero y el derecho a reembolso o transporte alternativo.

"Se debe ofrecer de inmediato la elección entre el reembolso íntegro del billete (en 7 días) o la reubicación en el primer transporte alternativo disponible", ha añadido.

Del mismo modo, ha apuntado que la aerolínea está obligada a cubrir comidas y bebidas durante la espera, así como alojamiento en hotel y traslados si la salida del nuevo vuelo se retrasa al día siguiente.