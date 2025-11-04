El turoperador Soltour conectará Badajoz con Milán con vuelos directos en la Semana Santa 2026

El turoperador Soltour presenta su programación de Semana Santa 2026 con una cuidada selección de escapadas europeas y circuitos internacionales, que incluye una salida directa desde Badajoz hacia Milán.

Con salida el 1 de abril y regreso el 5 de abril, el paquete Estancia en Milán ofrece cuatro noches para conocer esta metrópolis cosmopolita, conocida por su historia, su arte y su estilo de vida italiano, informa el turoperador en nota de prensa.

Y para quienes sueñan con desconectar y vivir una Semana Santa al ritmo del verano, Soltour mantiene su tradicional operativa al Caribe, con salidas desde Madrid y Barcelona hacia Cuba, Jamaica, México y República Dominicana.

Con esta operativa, Soltour refuerza su compromiso con los viajeros extremeños, acercando grandes destinos europeos como Milán con la comodidad de una salida directa desde Badajoz y con el sello de calidad y confianza que distingue al turoperador.