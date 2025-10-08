El PSOE de Badajoz abre este miércoles en su sede un libro de condolencias en memoria de Guillermo Fernández Vara

LIBRO CONDOLENCIAS

Redacción

Badajoz |

El PSOE de Badajoz abrirá este miércoles, 8 de octubre, a las 11,00 horas, en su sede un libro de condolencias en memoria del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado domingo.

En este libro, la militancia, simpatizantes y ciudadanía podrán expresar sus mensajes de afecto y reconocimiento "hacia quien dedicó su vida a servir a Extremadura" y al PSOE, según indica el PSOE local de Badajoz en nota de prensa.

La secretaria general, Silvia González Chaves, estará presente en el acto de apertura y será la primera en firmar en el libro, que permanecerá disponible hasta el martes 14 de octubre, por la tarde. Una vez finalizado el plazo, todas las dedicatorias serán remitidas a la familia.

Al respecto, González ha subrayado que "en cada palabra escrita en este libro de condolencias se entrelazan la memoria personal y la memoria colectiva de una etapa decisiva para Extremadura".

"Guillermo encarnó una idea de la política que combinaba inteligencia estratégica y humanidad cercana", ha señalado, junto con que "rendirle homenaje es también reafirmar esos valores que hoy siguen siendo necesarios".

