La presidenta de Diputación de Badajoz confía en la justicia y en que "todo quedará aclarado" sobre Sánchez y Gallardo

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha reafirmado que confía "plenamente" en la justicia y creen en la presunción de inocencia, así como que "la verdad saldrá a la luz y todo quedará aclarado" tras los autos de la Audiencia Provincial de Badajoz que envían a juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo.

"Al final, confiando en la justicia, la verdad saldrá a la luz y todo quedará aclarado", ha señalado Raquel del Puerto en declaraciones a los medios este jueves, quien ha reafirmado que la Diputación de Badajoz "siempre se ha mostrado colaboradora y así seguirá siendo en caso de que se nos vuelva a requerir", ha dicho.

Respecto a si la Diputación de Badajoz se puede ver perjudicada por este caso, la presidenta ha señalado que la institución "ha sido siempre transparente en todos los procesos que ha realizado", y que "otra cuestión es la imagen que se quiera dar externa", pero que en todo caso "ahora, antes y en un futuro" en todos sus procesos será "transparente".

Asimismo, y respecto a la coincidencia en el tiempo con el proceso de selección del nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas tras la renuncia de David Sánchez, Raquel del Puerto ha apuntado que "no es que se vaya a sustituir a nadie", sino que es un puesto que lleva "mucho tiempo" en la diputación y que no es de nueva creación.

Un puesto que "se ocupa por una persona" y "que tiene un proceso para proveerlo", ha dicho la presidenta de la institución, quien ha añadido que "llegado el momento, esa persona ya no está y se procede otra vez a realizar un procedimiento para ocupar ese puesto, como cualquier otro de los que se llevan a cabo en la diputación".

Raquel del Puerto ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras presentar el proyecto de rehabilitación del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz.