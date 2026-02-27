El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprueba una moción por el Día de la Mujer con el voto en contra de Vox

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves con el voto a favor de los tres proponentes, PP, PSOE y el edil no adscrito, y en contra de Vox, una moción con la que se suman a la declaración institucional de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La moción reitera la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, así como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local.

También acuerda reivindicar la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación "suficiente, estable y finalista" para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, además de denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que "daña de forma sustancial" la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena", y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres

En nombre de Vox, la concejala María Jesús Salvatierra ha argumentado el voto en contra de su grupo respecto a los distintos acuerdos de la moción, como en el caso del primero, en el que reafirman el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, y ante lo que desde el partido que representa defienden una igualdad "real ante la ley" y por eso preguntan por qué en estas declaraciones "nunca se reivindica con la misma claridad la presunción de inocencia".

"Hay que saber que, de todas las denuncias de género con las que se acusa a los varones, a homosexuales y a lesbianas, el 70 por ciento termina archivado y del 30 por ciento restante el 15 por ciento sale absuelto, pero entre tanto estos procesos judiciales tienen consecuencias personales, familiares y laborales graves sin que exista finalmente una condena", ha señalado, junto con que "la igualdad exige garantías para todos" y "defender a la mujer no puede implicar debilitar los principios básicos del Estado de Derecho".

Sobre la condena de toda forma de violencia contra las mujeres y de la explotación vinculada a la prostitución y a la trata, la comparten, pero ven "incoherente omitir el impacto que tiene la inmigración ilegal masiva y descontrolada que fortalece y enriquece a mafias que trafican con seres humanos y en el caso de las mujeres, las mercantilizan y las abocan a la trata". Al mismo tiempo, ha propuesto medidas tales como identificar en los presupuestos municipales las partidas con impacto "real" en igualdad, o evaluar a los beneficiarios concretos del gasto destinado a esta última.

En relación al 8M, previamente se ha debatido otra moción presentada por el PSOE y que ha sido rechazada con los votos a favor del proponente, en contra de PP y Vox y la abstención del edil no adscrito.

La portavoz socialista, Silvia González, ha defendido el texto que plantea que el ayuntamiento impulsará de forma decidida y transversal políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres como garantía fundamental para el presente y el futuro de niñas y mujeres, mediante el desarrollo y fortalecimiento de programas municipales de igualdad, con especial atención a iniciativas de coeducación orientadas a prevenir y erradicar los estereotipos y roles de género en edades tempranas.

También con la puesta en marcha de acciones dirigidas a proteger a los menores en los entornos digitales frente a contenidos que promuevan la desigualdad, la violencia o la cosificación de las mujeres, impulsando la educación afectivo-sexual basada en el respeto, la igualdad y la dignidad; al tiempo que aboga por el impulso desde el ámbito municipal de actuaciones que contribuyan a eliminar las desigualdades en el empleo, favoreciendo el acceso, la permanencia y la promoción laboral de las mujeres.

El edil no adscrito ha cuestionado que se debatan dos mociones con el mismo tema, mientras que Salvatierra ha mostrado el voto en contra de Vox por motivos tales como que, en el primer acuerdo, sobre el desarrollo y fortalecimiento de programas municipales de igualdad, les gustaría que en este tipo de expresiones se incluyera a todas las personas que viven en España "porque más estereotipos y roles de género desde edades tempranas que existen en la comunidad islámica no la hay en ningún otro sector social". Desde el PP, Juancho Pérez ha avanzado que se adhieren al texto de la FEMP.

La sesión plenaria, también ha aprobado una moción del PP con motivo del Día Europeo de las víctimas del terrorismo y por la defensa del cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas por terrorismo, con el voto en contra del PSOE, cuyo edil Alejandro Mendoza ha mostrado el respeto y solidaridad de la formación con todas las víctimas y sus familias, y ha afeado que los 'populares' aprovechen esta efeméride que se celebra cada 11 de marzo para introducir un ataque político "directo" al Gobierno, lo cual es "una instrumentalización".

Por otro lado, se han rechazado las tres mociones presentadas por el PSOE entre la citada del 8M, otra para instar a la Junta de Extremadura a garantizar el derecho a la educación del alumnado de Alcazaba ante situaciones de aislamiento por fenómenos meteorológicos adversos, y otra para la mejora urgente de la eficiencia energética de los colegios públicos de Badajoz.

En el caso de las dos últimas, el PP ha razonado su voto en contra en que el ayuntamiento está trabajando con la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica para que no vuelvan a repetirse este tipo de situaciones, con una ruta exclusiva para los alumnos de Alcazaba a Gévora con un minibús que pueda utilizar de forma excepcional la carretera de la CHG por Puebla de la Calzada; mientras que en el caso de la moción sobre los colegios ha señalado que se van a acoger a estas subvenciones de la Junta, cuyo objetivo no es instalar split de aire acondicionado.

Ya en el turno de urgencia, se han aprobado dos expedientes referidos a una obra de emergencia que se tiene que realizar en la avenida de Huelva por problemas en el saneamiento por 279.602 euros y gracias a una serie de créditos que estaban "ociosos" relacionados con la aportación de agua a Alvarado de 2008 y la urbanización de calles según el Plan General Municipal de 2010.

También de forma unánime ha salido adelante la licitación del contrato del servicio de limpieza de colegios públicos de Badajoz y poblados y dependencias municipales pedáneas por dos años con otros dos de prórroga con un importe de 6,4 millones en el caso de los dos primeros; un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Olivenza para la prestación con carácter extraordinario de servicios de Policía Local en la Feria del Toro; y una propuesta de Alcaldía de adhesión a la concesión de la Medalla de Oro de la provincia pacense a la Asociación Española Contra el Cáncer.