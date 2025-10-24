La nueva concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz asumirá las delegaciones de Sanidad y Protección Animal

La nueva concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Badajoz, María Josefa Dolores Vázquez Rafael, asumirá las delegaciones de Sanidad, Protección Animal, Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos.

Vázquez Rafael ha tomado este jueves posesión del cargo de concejala, perteneciente al PP y en sustitución por renuncia de María Soledad Giralt Ballesteros, en el pleno municipal correspondiente al mes de octubre, al término del cual el alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado en declaraciones a los medios que, cuando se producen cambios tales como salidas y llegadas en los miembros del equipo de gobierno, su idea "siempre" es "tocar la estructura lo menos posible".

Así y después de que Sol Giralt haya sido nombrada como nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, ha sido Elena Salgado quien ha asumido el "grueso" de las competencias que hasta ahora llevaba Giralt y, con esta nueva reestructuración, también se encargará de Relaciones institucionales y con Portugal, que estaba pendiente de delegar.

En este sentido, Gragera ha sostenido que tanto Ifeba como Relaciones con Portugal tienen una necesidad de tratarse de manera conjunta, al ser la primera la institución ferial de Badajoz y "de facto" también la del interior del Alentejo portugués, por lo que dada su relación cree que una misma persona puede realizar "una mejor labor y con una mayor coordinación".

De este modo y una vez firme el decreto de delegación de competencias, ha detallado, María Josefa Dolores Vázquez Rafael ocupará de manera paralela "todas y cada una" de las delegaciones que Elena Salgado ocupaba hasta ahora, sin contar las de Sol Giralt, como son Sanidad, Protección Animal y Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos, por lo que se hará cargo de las cuestiones derivadas de la salubridad de los espacios públicos y también de la gestión de la protección animal de la ciudad y de los servicios médicos y preventivos del ayuntamiento.

Ignacio Gragera ha deseado a Vázquez que le "vaya muy bien" y que tenga "muchos éxitos" y "muchos aciertos en la gestión", y ha matizado no obstante que "no es ninguna novata" y ya tiene experiencia política, también en este ayuntamiento en el que ha sido concejala en la última parte de la legislatura anterior y ocupando parte de estas delegaciones; por lo que "lo va a hacer fenomenal" y están "muy contentos de tenerla en el equipo".

Asimismo, ha expuesto que, a partir de ahora, se pondrán a trabajar con ambas concejalas en sus nuevas competencias y delegaciones y ha deseado a las dos "la mayor de las suertes" y los "éxitos", porque los de ellas serán los de la ciudad.

Sobre Dolores Vázquez, ha destacado que aporta mucha experiencia, dado que ya ocupó parte de estas responsabilidades en la legislatura anterior, además de tener una experiencia política importante y llevar mucho tiempo compaginando su labor profesional con la política. "Es una persona que tiene mucha experiencia vital y profesional", ha agregado, junto con que ha comentado con ella que también es importante tener puntos de vista generacionales diferentes, y que se convierte en la mayor y la persona con más experiencia del grupo.

Así y desde ese punto de vista de mayor experiencia, "seguramente" aproximará muchos de los temas desde el punto de vista y de la realidad de quienes tienen más años, por lo que reitera que están "muy contentos" y añade que es una "excelente" y "bellísima" persona, muy trabajadora, "muy valiente" y "muy arrojada en la toma de decisiones", por lo que viene a "sumar" y "a generar seguramente otro clima todavía más favorable a este ayuntamiento".

Previamente y al inicio del pleno ha tenido lugar la toma de posesión del cargo de edil de María Josefa Dolores Vázquez Rafael, que ha jurado por su conciencia y honor cumplir "fielmente" las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Badajoz, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

"Enhorabuena y bienvenida", ha señalado acto seguido Gragera, quien, tras ocupar Dolores Vázquez su puesto en la bancada 'popular', ha puesto el foco igualmente en que le da la bienvenida a su casa, al no ser la primera vez que está en la misma y tras lo que le ha deseado "los mayores éxitos" en las responsabilidades que pasará a ejercer.