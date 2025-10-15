Un monumento homenajeará la figura y obra del Padre Rafael en la plaza de San Atón de Badajoz

La ciudad de Badajoz erigirá un monumento en reconocimiento a la figura y obra de Rafael Eliseo Sánchez García, más conocido como 'El Padre Rafael', que ejecutará el escultor José Manuel Gamero Gil y se ubicará en la plaza de San Atón.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este proyecto que ya contó con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos en el pleno celebrado en el ayuntamiento en abril de 2022, a través de una declaración institucional para levantar un monumento en reconocimiento al Padre Rafael.

La iniciativa, promovida por un colectivo ciudadano con más de 3.000 firmas de apoyo, tiene como objetivo rendir homenaje al que fuera capellán del Hospital San Sebastián durante 35 años, una persona muy querida por los pacenses "por su dedicación constante a los más desfavorecidos y su entrega total a los demás, incluso a costa de sus propias necesidades personales", según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

El cronista oficial de la ciudad, Alberto González, ha mostrado su respaldo a la propuesta, destacando que se trata de un acto "de justicia y reconocimiento" a uno de los personajes más significativos de la historia reciente de la ciudad.

La ubicación elegida es la Plaza de San Atón, junto al antiguo hospital, al ser el entorno donde el Padre Rafael desarrolló gran parte de su labor asistencial. La escultura, una obra original registrada, se define como "una pieza única que presenta una gran fuerza expresiva que, a través de su sencillez y proporción natural, refleja fielmente la humildad y humanidad del sacerdote".

En concreto, el monumento se asentará sobre un pedestal sobrio, subrayando su integración con el entorno urbano y su proximidad simbólica a la gente. El escultor, José Manuel Gamero Gil, es autor de obras reconocidas como los monumentos a San Vicente de Paúl y otras figuras de relevancia en España y el extranjero, de modo que refuerza con esta creación el patrimonio artístico y la memoria colectiva de Badajoz.

"Con este monumento, la ciudad rinde un emotivo y merecido homenaje a la generosidad, humildad y compromiso humano del Padre Rafael, una figura que, por su vida y obra, permanece en el corazón de todos los pacenses", concluye el consistorio.